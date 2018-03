Resident Evil 7: provoca la caída de las acciones de Capcom

La agencia de noticias Bloomberg, por boca de Gearoid Reidy uno de sus portavoces, ha anunciado que Capcom ha experimentado una fuerte caída en sus acciones ante el estreno de Resident Evil 7. A pesar de que los responsables de la compañía nipona lo han definido como un “arranque sólido”, lo cierto es que las 2,5 millones de copias distribuidas son una cifra inferior a la de entregas anteriores.

Por ejemplo Resident Evil 5 logró mover 4 millones de copias en su primera semana, mientras que la sexta entrega consiguió algo más, alcanzando las 4,5 millones de unidades distribuidas en sus primeros siete días a la venta. Ambos lanzamientos son los más vendidos de la historia de la propia Capcom, con 7,1 y 6,6 millones de copias en total, respectivamente. Ahora estiman que Resident Evil 7 alcanzaría los cuatro millones de juegos a finales de marzo de este año.

Resident Evil 7 shipment numbers have put the chills up Capcom investors – shares continue to drop today pic.twitter.com/PIMHjBQx5W