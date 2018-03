PlayStation 4: ubisoft lanza una demostración de Watch Dogs 2

Ubisoft lanza una demostración de Watch Dogs 2 en PS4 y One

Ya disponible en el sistema de Sony, llegará a la de Microsoft en unos días. ¿Ganas de probar Watch Dogs 2? Estás de suerte: Ubisoft ha decidido lanzar una demostración de uno de sus últimas grandes producciones en PlayStation 4 y Xbox One para mostrar sus bondades. La demo ya está disponible en PS4; los usuarios de Xbox One podrán descargarla el próximo 24 de enero.

Permite disfrutar de tres horas de juego gratis, conocer la bahía de San Francisco y conocer a Marcus, el hacker protagonista de la presente producción. Todas las misiones del modo historia y las diferentes secundarias están disponibles para su realización, por lo que intenta sacar el máximo partido a los 180 minutos disponibles. Watch Dogs 2 se estrenó en Xbox One y PlayStation 4 el pasado 15 de noviembre.