PlayStation 2: 9 datos que quizás desconocías sobre esta gran consola

El 4 de marzo del 2000, Sony lanzó la PlayStation 2, una consola que marcaría un antes y un después en la industria del videojuego. Hoy te traemos 9 datos interesantes que quizás no sabías sobre esta maravillosa consola. Atrévete a ver todo el listado que de seguro te gustará

9. La consola más vendida de la historia

La PS2 vendió 161 millones de unidades en todo el mundo, y se estima que por 1 de cada 3 hogares de USA estuvo presente. ¿Increíble no?

8. El catálogo más grande por consola

Una de las cosas más atrayentes de tener la PS2 fue su inmenso catálogo de videojuegos. Esta consola tuvo 3874 juegos disponibles. La más cercana a esta es la PS1 con 2355 juegos.

7. El secreto de las torres del inicio

Siempre veíamos torres blancas vistas desde arriba cuando iniciamos un juego, y era porque cada torre representaba un título jugado en la consola, y mientras más jugamos, más grande era la torre.

6. El procesador del PS2 podía dirigir misiles

Al momento de lanzar la consola, Sony tuvo problemas para exportarla. ¿La razón? El procesador que poseía la consola era considerado muy poderoso para su época, de tal manera que existía el riesgo de que fuera usado para dirigir misiles y otras actividades bélicas. De hecho, se rumorea que el ex presidente de Irak, importó la PS2 en grandes cantidades, ¿para qué las querría?

5. Tu PS2 también puede ser una computadora personal

PS2 Linux fue un kit de expansión creado por la misma Sony para nuestra consola, en este venía mouse, teclado, un disco duro externo de 40 GB, adaptadores de red y salida de video, y un disco con un sistema operativo basado en Linux. Con todo esto, podíamos volver fácilmente nuestra PS2 en una computadora personal. No era la mejor computadora pero sí algo innovador.

4. PlayStation 2 tenía sensores de movimiento antes de ser popular

Todos nos sorprendimos cuando Nintendo lanzó Wii, Lo mismo con Xbox con Kinect, y Sony cuando lanzó PlayStation Move. Sin embargo, la PS2 ya habíalogrado esto antes. El EyeToy fue un periférico muy poco conocido de PS2 a través de su cámara podía captar el movimiento que hacíamos y transformarlo en acciones en pantalla.

3. Podías ver Netflix en tu PS2

Hubo un tiempo donde Netflix estuvo disponible para la PS2, oficialmente, sin trucos ni nada. De hecho, la PS2 fue la primera consola de videojuegos compatible con el servicio.

2. Un fanático se cambió el nombre a PlayStation 2

Si crees que lo has visto todo sobre esta consola, es porque no has conocido al Sr. PlayStation 2. Dan Holmes, como se le conocía anteriormente, es un ciudadano británico que se volvió tan fanático de la consola que decidió llamarse como ella en el 2002.

1. El último juego para PlayStation 2

Si crees que la consola estaba extinta, estabas equivocado. En el 2013 salió con el FIFA 14, de esa manera se despidió de todos, esto fue lanzado meses antes de que PlayStation 4 salga al mercado.

