PlayStation 2: 10 clásicos videojuegos de toda la historia de la consola

La industria de las consolas es un océano con climas tan cambiantes que pueden ser aguas calmas y paisajes fantásticos como olas gigantes que aterrorizan al más valiente. Sony decidió navegar por esas aguas en los 90 con su Playstation y logró hacerse de un nombre en el rubro.

El éxito la llevó a lanzar la PS2 (Playstation 2) a principios del siglo XXI y prontamente se convirtió en el fenómeno más grande de la historia de las consolas batiendo toda clase de récords con más de 155 millones de unidades vendidas y 3.900 títulos.

Vamos a repasar los 10 títulos que más ventas han tenido para la PS2 y lograron llenar de dinero las arcas de Sony.

1. Grand Theft Auto: San Andreas (2004) – 27.5 millones de copias vendidas

Seguramente la serie GTA está en la cabeza de todo jugador de PS2. El juego de Rockstar casi duplica al segundo puesto.

2. Grand Theft Auto: Vice City (2002) – 17.5 millones de copias vendidas

El gran boom del San Andreas se debió en parte al Vice City. Rockstar puede estar orgulloso de poseer los dos primeros puestos del podio.

3. Gran Turismo 3: A-Spec (2001) – 14.9 millones de copias vendidas

El equipo desarrollador de Polyphony digital metió su increíble juego de carreras de autos en el top 3.

4. Grand Theft Auto III (2001) – 14.5 millones de copias vendidas

Siendo DMA Design el equipo creativo y Rockstar la distribuidora, casi logran obtener los tres primeros puestos.

5. Gran Turismo 4 (2005) – 11.8 millones de copias vendidas

Polyphony Digital volvió a arremeter con la secuela de su título de autos.

6. Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001) – 7 millones de copias vendidas

Gran creación de KCEJ publicado por Konami con muchos seguidores de la saga.

7. Final Fantasy X (2001) – 6.6 millones de copias vendidas

Clásico entre los clásicos de Square. Fueron varias las secuelas de la saga que vendieron millones de copias.

8. Tekken 5 (2005) – 6 millones de copias vendidas

No podía faltar el juego de luchas en 3D de Namco.

9. Final Fantasy XII (2006) – 5.2 millones de copias vendidas

En esta ocasión siendo Square Enix, el éxito volvió a la saga.

10. Kingdom Hearts (2002) – 4.8 millones de copias vendidas

Square dejó otra marca importante en el top 10 de juegos más vendidos.

Completan la lista 20 títulos más:

God of War

Dragon Quest VIII: Journey of the Cursed King

Madden NFL 2005

God of War II

Jak and Daxter: The Precursor Legacy

Final Fantasy X-2

Eyetoy: Play

Madden NFL 2004

Kingdom Hearts II

Madden NFL 06

¿Cuál fue tu favorito?

