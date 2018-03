PES League: conoce a Jhonatan Salazar, el flamante campeón de América en PES 2017

En las calles del distrito de San Martín de Porres, vive un chico común y corriente como todos el cual tiene una pasión en común con muchas personas en nuestro Perú, el jugar fútbol; sin embargo, este trasladó ese sentimiento al lado virtual y ahora, luego de tanto entrenar, se ha convertido en el flamante clasificado al Mundial de Cardiff de PES 2017. Sí, estamos hablando de Luis Jhonatan Salazar, nuestro representante campeón de América de la primera PES League.

La capacidad del jugador peruano fue tal, que clasificó junto con otros dos compatriotas (Daniel Concha y Gerardo Cuadros Hurtado) al torneo continental de Pro Evolution Soccer con miras a llegar a la Copa del Mundo de PES 2017 que tendrá como sede Cardiff, Gáles, previo a la final de la UEFA Champions League 2016-2017.

Así es como Jhonatan Salazar se mostraba muy feliz previo campeonato. (Foto: Paolo Valdivia / Peru.com)

“Bueno en mi caso yo comencé como todos, ¿no? Jugador de PlayStation 1, comencé en mi casa jugando con mis amigos, con mis hermanas y otras personas más en mi casa, el Winning 3, Agresivo, etc. Luego de esto vimos que había un torneo de PES en Wilson y yo conocía al administrador de la tienda, Renzo, entonces le dije que me agregue al grupo de Facebook y ya está, aquí es donde estoy”, afirmó Jhonatan Salazar en una entrevista con Peru.com y Depor.

“Es una total mentira. Yo estudio para ser marino mercante y procuro hacer mis estudios de lunes a viernes y los fines de semana me dedico a entrenar y a hacer mis cosas”, acotó Jhonatan tratando de mostrarle a todas las personas que el jugar PES no es necesariamente encerrarse y no salir con tus amigos o estudiar.

Una historia por contar

El lugar elegido para este gran evento organizado por Konami fue el Estadio Monumental de River Plate, en donde el equipo peruano llegaba con todas las ganas de salir adelante y dejar el nombre del país en lo más alto; sin embargo, el único que lo conseguiría sería Jhonatan Salazar ante los ojos de todo el mundo.

La noche no inició muy bien para el peruano que pasó momentos muy complicados en el partido del campeonato de PES y es que este tuvo que enfrentar al mexicano Francisco Alvarado, el cual supo hacerse fuerte y derrotar a *Jhonata*n por 4 tantos a 3 pero esto le sirvió al peruano para ‘lavarse la cara’ y levantar cabeza ganando sus tres partidos siguientes y clasificando así a cuartos de final (derrotó a Nicolás Pozo de Chile, Rigner Souza de Brasil y a Edwin Jacome de Ecuador) del torneo.

En esta fase, quizá la más sencilla por cómo se dio el encuentro, Jhonatan Salazar enfrentaría a Francisco Andrade por un marcador global de 6 tantos a 3 (6 a 0 en la ida y 3 a 0 en la vuelta), asegurando así su boleto a la final de Cardiff y también su pase a las semifinales donde tendría como rival a un muy difícil Pablo Leonel (3 a 0 en la ida y 4 a 3 en la vuelta).

A pesar de todo esto, ¿creería usted que no era el favorito? Sí, tenía un rival a vencer y ese era un conocido y viejo amigo suyo de PES, el chileno Rodrigo Barrera, el cual llegaba con la moral a tope luego de vencer a nada más y nada menos que Guilherme Fonseca, subcampeón mundial de Pro Evolution Soccer en Milán en el 2016.

¿Cómo vencer a un rival que ha demostrado un nivel tan alto como para derrotar al subcampeón mundial? Mucha concentración y estrategia. Ambas cosas fueron totalmente necesarias para que Jhonatan afronte un reto muy difícil que culminaría con un 3 a 3 al final de los primeros 90 minutos de juego pero que culminaría a favor del representante blanquirrojo por un total de 5 a 3 en tiempo extra, llevándose así los 20 mil dólares de premio por parte de Konami y su posterior clasificación al Mundial de Cardiff además de ostentar le ‘chapa’ del primer campeón de América en PES 2017.

Ahora las cosas se ponen más complicadas y el entrenamiento tendrá que ser más fuerte. Jhonatan Salazar no se va a conformar con ser campeón de América, el busca el título mundial y para eso entrenará mucho para poder aumentar su nivel en el PES 2017 y convertirse en el primer peruano en levantar aquél campeonato.

“La verdad ahora estoy con confianza para ir al Mundial. El año pasado llegué entre los 8 mejores del mundo y con esta copa llego también con confianza para traer el título. ¡Vamos Perú!”, finalizó Salazar.

Luis Jhonatan Salazar llegó a Lima con todos los saludos de sus amigos y amantes del PES 2017 que se sienten orgullosos de conocer a alguien humilde y que siempre está presto para enfrentar el reto de un partido en realidad virtual.