Just Cause 4, el 'caótico' open world con acción y aventura a montones ANÁLISIS

¿Te imaginas explorar un mundo abierto surcando los cielos mientras derrocas sistemáticamente una dictadura ? Pues bajo esta premisa, Square Enix – junto a la desarrolladora Avalanche Studios – logró construir la franquicia de Just Cause, que ahora en su cuarta entrega enfrenta a su protagonista Rico Rodríguez en uno de los open world/sandbox más ambiciosos de la historia del juego contra un villano de su pasado y su inesperado aliado: la fuerza de la naturaleza.

La trama de Just Cause 4 se desarrolla en el ficticio país sudamericano de Solís, hogar de climas más extremos y de “Mano Negra”, el ejército privado más grande del mundo que anteriormente estuvo bajo las órdenes de Salvador Mendoza (Just Cause), Sebastiano Di Ravello (Just Cause 3) y ahora de Carlos Espinosa, un oscuro personaje relacionado a la muerte de los padres de Rico Rodriguez, motivo suficiente para que nuestro protagonista vaya en busca de respuestas.

Siendo una secuela directa de Just Cause 3, la mecánica del juego no ha variado mucho ya que tienes como principales armas el traje aéreo, el paracaídas y el gancho (que ahora cuenta con las funciones Retractor, Elevador e Impulsor), este último que podrás ir mejorando a medida que completes en el extenso mapa las numerosas misiones secundarias que te asignarán los personajes secundarios (Garland, Javi y Sargento).

Al igual que la entrega anterior, el armamento del que Rico Rodríguez podrá disponer va desde la más sencilla de las ametralladoras hasta modernos rifles láser y de viento. Y ni qué decir de los vehículos, ya que con tu gancho retráctil podrás interceptar desde motocicletas hasta veloces aviones caza para desplazarte por todo el territorio de Solís, que irás liberando por zonas con los avances de la facción rebelde conocida como “Ejército del Caos”.

Como mencionamos antes, la fuerza de la naturaleza es un factor a considerar en Just Cause 4, ya que los villanos de turno obstaculizarán nuestro camino con tormentas de arena, fuertes ventiscas, tormentas eléctricas y tornados. Pero eso no es todo, ya que la mejorada inteligencia artificial de los enemigos los volverá más tácticos al momento de atacarte y representarán una amenaza mayor a la de las anteriores entregas.

Otras mejoras que los desarrolladores incluyeron en Just Cause 4 fue en su motor gráfico, que incluye un renderizado basado en el físico de los personajes y un nuevo sistema de animación que si bien en los variados paisajes de Solis se ven alucinantes (desde las puestas de sol hasta las condiciones adversas), al momento de hablar de las escenas cinemáticas protagonizadas por Rico Rodríguez y compañía no lucen muy bien.

Un punto a destacar es el doblaje ya que en el caso de Rico Rodríguez y Tom Sheldon (un viejo compañero de la Agencia y que formó parte de los acontecimientos de Just Cause 3), los actores que prestaron sus voces para ellos para la versión en español repiten el plato y los diálogos entre los diversos personajes se muestran fluidos, con una que otra situación cómica que de seguro te arrancará más de una carcajada.

Al desarrollarse en un mundo abierto, Just Cause 4 peca en lo repetitivo como se aprecia en varias de las misiones secundarias a realizar para conseguir los puntos necesarios para desbloquear mejoras, pero también hay espacio para la creatividad ya que, si bien las diversas armas que encontrarás son la opción más lógica para completarlas, con el confiable gancho retráctil y sus modos de ataque hay más de una forma de lograrlo.

En síntesis, Just Cause 4 ofrece mucha diversión, largas horas de juego (ya que querrás completar las numerosas misiones del mapa, además de romper las marcas personales en las hazañas que consigan tus amigos que también jueguen este título) y un vasto mundo por explorar. Y por la forma cómo termina, estamos seguros que Square Enix y Avalanche Studios ya están trabajando en una eventual quinta entrega en un futuro no muy lejano.Just Cause 4 ya se encuentra disponible en formato físico y digital en las principales tiendas por departamento y tiendas especializadas en videojuegos para las plataformas PlayStation 4, Xbox One y PC vía Steam.

Ronie Bautista Gonzales