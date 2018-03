Será "imposible" completar Zelda: BoW al 100% en menos de una semana

Se dedica a completar videojuegos al 100% en menos de una semana y su intención es superar ese mismo reto con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, sin embargo, el productor de este esperadísimo videojuego de Wii U y Nintendo Switch ha sido tajante al respecto: “¡te va a resultar imposible completar al 100 por cien Breath of the Wild!” en esa única semana de juego. “Me gusta este desafío”, le ha respondido este el YouTuber.

Sobre el videojuego en sí, Eiji Aonuma ha comentado que su desarrollo ha sido “un camino de largo recorrido. Regresamos y jugamos al título una y otra vez para ver qué necesitábamos añadir; y luego repetimos el proceso en un sinfín de ocasiones”. El precioso mundo de Zelda: Breath of the Wild, prosigue, nacía como una vasta extensión de tierra sin nada en el horizonte, ni tan siquiera hierba; pero poco a poco el equipo de Nintendo fue dotando de vida a este colorido mundo, que cubrieron con santuarios, monstruos, paisajes y otros elementos característicos de la franquicia.

Aonuma ha recordado además que los aficionados podrán enfrentarse al jefe final dentro de los primeros 10 o 15 minutos de acción, pero obviamente, sobrevivir a ese reto puede ser una tarea imposible dado que el héroe no contará con las armas y equipo necesario para resistir sus envites.

¿Quieres tener más noticias de videojuegos? Entra aquí.