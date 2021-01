Cyberpunk 2077 retirado de PlayStation Store y Sony promete reembolsos de dinero

Para prácticamente todos los entendidos y fans del gaming el lanzamiento de Cyberpunk 2077 ha sido, por decirlo menos, más que decepcionante por las innumerables fallas que este juego viene presentando desde su lanzamiento el pasado 10 de diciembre. Las quejas reportadas han sido tales que Sony ha tomado la drástica decisión de sacar este título de la PlayStation Store.

Pero no solo eso, ya que la compañía creadora de PlayStation no solo ha retirado el más reciente estreno de la desarrolladora polaca CD Projekt Red, sino que ha asegurado que los usuarios que se hayan hecho con una copia digital de dicho juego y no estén conformes con este, podrán pedir el reembolso de su dinero.

Cyberpunk 2077 tuvo una serie de retrasos en su lanzamiento durante el 2020 y el público esperaba un juego mucho mejor optimizado para PS4 y Xbox One. (Foto: Cyberpunk/Instagram)

Entre sus puntos más importante, la compañía nipona ha argumentado que aspiran “a conseguir un alto nivel de satisfacción del consumidor, por lo que ofreceremos un reembolso completo a todos los jugadores que hayan comprado Cyberpunk 2077 a través de PlayStation Store. SIE (Sony Interactive Entertaiment) también va a retiar Cyberpunk 2077 de PlayStation Store hasta nuevo aviso”.

Esta medida vino acompañada de un comunicado oficial de la propia CD Projekt Red, quienes por medio de sus redes sociales oficiales expusieron, entre otras cosas, lo siguiente:

“Una decisión tomada de suspender temporalmente la distribución oficial de Cyberpunk 2077 de PlayStation Store. Aún puedes comprar la versión física del juego de la forma tradicional o a través de una compra online”.

Pero también agregan: “Toda compra digital o física del juego continuará recibiendo soportes y actualizaciones, así como continuar mejorando tu experiencia (con Cyberpunk 2077)”, esto último viene a colación ya que cuando se comenzaron a reportar las quejas para PS4 y Xbox One, CD Projeckt Red, mediante un comunicado aseguró que lanzará dos parches, el primero en enero y el segundo en febrero de 2021 donde promete solucionar los inconvenientes en estas plataformas, pero que a pesar de esto “no correrá como en una PC de alta velocidad o una consola de próxima generación, pero que será una experiencia muy cercana”.

Cyberpunk 2077 te introduce en el universo de Night City, una ciudad futurista. (Foto: Cyberpunk/Instagram)

En ese sentido, para efectuar los reembolsos por la compra del juego en la PlayStation Store se ha generado este enlace para generar el proceso de reclamo del mismo.

Ahora bien ¿Cuál es la controversia en torno a Cyberpunk 2077? Pues si bien es cierto que el juego corre muy bien en consolas de la nueva generación como PlayStation 5, Xbox Series X y para PC, el problema radica en las versiones para PS4 y Xbox One.

¿Qué sucedió en estas dos plataformas? Los usuarios a nivel mundial han reportado constantes lags, caídas de frames, texturas que tardan una eternidad para cargarse haciendo, por ejemplo, que el dibujado de los personajes, en no pocas ocasiones, se compare al de las pasadas PlayStation 1 o 2, así como innumerables bugs que hacen considerar a muchos como “injugable” el Cybperpunk 2077 en las consolas antes mencionadas.

Este hecho provocó que Cyberpunk 2077 esté en boca de todos (traspasando inclusive el mundo del gaming), pero por las razones que sus desarrolladores nunca esperaron.

Las quejas a nivel global reportando innumerables bugs, caídas de frames y texturas que demoran mucho en cargar. (Foto: Cyberpunk/Instagram)

Y es que muchos entendidos aseguran que la compañía polaca debió tardar (más de lo que ya se había retrasado) el lanzamiento del juego o reprogramar la salida de Cybperpunk 2077 para la PlayStation 4 y Xbox One para el primer semestre de 2021 estando bien optimizado.

Vale recordar que CD Projekt Red, desarrolladora polaca, es mundialmente conocida por haber lanzado uno de los títulos más importantes de la pasada generación, “The Witcher III” el cual, como se recuerda, en su fecha de lanzamiento, también se estrenó con una serie de bugs que con el tiempo fueron solucionados con una sucesiva andanada de parches.