TOP 5 de las cosas buenas y malas de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 ha destacado más por la polémica en torno a la innumerable cantidad de errores en su diseño que por su trama. El más reciente lanzamiento de CD Projekt RED está en boca de todos, pero por las razones menos esperadas por la desarrolladora polaca.

Sin embargo, a pesar de la controversia que ha llegado inclusive a que Sony retirara este título de la PlayStation Store hasta nuevo aviso, hay algunos factores importantes a destacar sobre este juego cuyo estreno se dio el pasado 10 diciembre.

Es por ello que hoy nos centraremos no solo en lo negativo, sino también en lo positivo trae Cyberpunk 2077.

A pesar de la polémica, Cyberpunk 2077 tiene diversos puntos a favor. (Foto: Captura/Epic Games)

✍ Lo bueno





✅ 1. Ambientación

Night City es la ciudad donde se desarrolla el juego. Se encuentra en Carolina del Norte. Aquí tenemos la oportunidad de explorar calles totalmente futuristas, con personajes muy curiosos pertenecientes a una realidad alternativa con sensaciones únicas.

Para no ahondar en spoilers, esta metrópolis está controlada por diversas bandas.

La exploración de Night City es, sin duda, un goce de principio a fin por las casi ilimitadas posibilidades que existen como, por ejemplo, al ingresar en casas, clubes, edificios lujosos, etc.

No menos importante es la gran banda sonora que es un elemento vital a la hora de involucrarte en la trama del juego.

✅ 2. Historia

Este aparado está muy bien desarrollado. El personaje que controlarás trabaja para un gánster haciendo trabajos sucios.

En ese sentido, las primeras misiones consisten en realizar encargos para matones de la zona. Vale destacar que esto no tiene nada de novedoso y es hasta predecible, pero conforme avances la trama verás muchas vueltas de guion que te atraparán.

✅ 3. Control de personajes

En Cyberpunk 2077 tienes la posibilidad de crear tu personaje con los atributos que desees y desarrollarlos; de esta manera, podrás obtener más vida, estamina dependiendo cómo lo distribuyas en el protagonista.

El juego de la desarrolladora polaca te permite crear al personaje a tu propia medida siendo o más rápido, más lento, más fuerte o todo un experto en el sigilo.

✅ 4. NPC

Otro punto a destacar mientras juegas al Cyberpunk 2077 son los NPC’s, pues estos parecen personas reales. Se ha tenido mucho cuidado en sus expresiones, su manera de comportarse, sus gestos. Uno puede llegar a encariñarse con ellos, amarlos, pero también odiarlos, ya que muchos de estos posee mucho carisma.

la desarrolladora polaca CD Projekt RED prometió poner parches para solucionar los problemas. (Foto: Captura/IGN)

✅ 5. Juego único

El más reciente lanzamiento de CD Projekt RED te da una experiencia que solo obtendrás jugando Cyberpunk 2077, tal y como sólo la proporcionan títulos como The Last Of Us Part II o Dead Stranding, los cuales han estado envueltos en controversia, dividido a los fans, pueden gustar o no, pero no se puede dudar de su originalidad, la misma que sentirás al recorrer las calles de Night City.

✍ Lo malo





✅ 1. Tutorial

Si bien este apartado podría ser algo menor, lo cierto es que el tutorial de Cyberpunk 2077 deja mucho que desear al ser poco disfrutable, pero sobre todo, porque este no se encuentra dentro de la propia historia, por lo que la gran mayoría de usuarios del juego sienten perder poco más de 30 minutos.

✅ 2. Inteligencia artificial

Cuando CD Projekt RED anunció la realización de Cyberpunk 2077 prometió toda una revolución en todos sus sentidos. Sin embargo, flaco favor le hizo a la inteligencia artificial de los NPC’s, enemigos, entre otros personajes.

Esta resulta muy tosca, pues incluso en dificultades demandantes la IA no es la mejor, destacando acciones absurdas, con mucha facilidad para aniquilar a algunos enemigos, o acompañantes con poco criterio como, por ejemplo, cuando nos encontramos en medio de un tiroteo.

✅ 3. Gameplay

El gameplay de Cyberpunk 2077 no es malo, pero tampoco es lo que se esperaba. En muchas secuencias se siente tosco, un tanto acartonado.

Para esto, vale mencionar un tema en particular: el sigilo, el cual no está bien optimizado y no se logra entender la mecánica del todo, inclusive siguiendo las indicaciones del propio juego si deseas hacerlo haciendo uso de esta habilidad.

✅ 4. Bugs

Este fue el punto principal de la controversia relacionada a este título lanzado el pasado 10 de diciembre. Tiene una enorme cantidad de errores que bien podrían hacerte reír o desesperar.

Los incontables fallos han hecho que se creen incluso hashtags en forma de burla por estos bugs, “#cyberbug”. Estos pueden sacarte de la inmersión que prometía el juego, es uno de los principales argumentos que han llevado a varios jugadores a dejar Cyberpunk 2077 hasta que se apliquen los parches prometidos por la desarrolladora polaca en los primeros meses de 2021.

Para mejor muestra, plataformas como YouTube tienen un sinfín de videos donde se muestran diversos bugs encontrados durante las partidas de distintos jugadores alrededor del mundo.

Una serie de bugs y errores han sido la comidilla en el lanzamiento de Cyberpunk 2077. (Foto: Captura/gizmodo.com)

✅ 5. Gráficos en consolas

A pesar de que en PC al máximo se ve genial, en consolas es donde surge el verdadero problema, sobre todo PlayStation 4 y Xbox One (e inclusive en PS5), donde los gráficos parecen de generaciones anteriores, lo cual no sería lo esperado ni prometido por la desarrolladora polaca.

Para reparar todos sus fallos, CD Projekt RED ha prometido dos parches enormes en enero y febrero de 2021 que aseguran mejorará con creces el rendimiento del juego, pero previo a esto, el pasado fin de semana se instaló un primer patch con mejoras considerables.