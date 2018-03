Crash Bandicoot N.Sane Trilogy - Review - Ya lo jugamos y esta es nuestra impresión

Luego de casi 21 años, Vicarious Visions y Activision trajeron a nuestro marsupial favorito, Crash Bandicoot, para recordar sus épicas aventuras en pos de derrotar al malvado Neo Cortex y destruir sus planes malignos en la consola PlayStation 4. El juego ya lo pasamos y esto es lo que pensamos de él.

Excelente jugabilidad pero…

La jugabilidad es excelente. Los creadores de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy se encargaron de que sea casi igual a los movimientos que se realizaban en el tercer juego de la franquicia, Crash Bandicoot: Warped; sin embargo, donde decae un poco es al momento de realizar el salto de frente y es que para poder hacerlo tienes que avanzar al menos medio paso. Cosa de la que se han quejado muchos ‘gamers’ pero que lo dejaron pasar luego al acostumbrarse al mismo.

¡Los gráficos con los que tú soñaste alguna vez!

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy fue probado en una consola PlayStation 4 y en una televisión Led de Samsung y el juego corrió excelente en 60 fps. Luego de que se haya hablado mucho al momento en el que el trailer salió sobre los colores que tenían algunos niveles, los cuales eran muy vivos y no tan oscuros como en las entregas antiguas, la gente de Vicarious Visions escuchó las plegarias y lo arregló completamente, en especial el movimiento del agua y la realidad de los objetos. Por otra parte, los enemigos son totalmente increíbles y sus movimientos más realistas.

Música nostálgica y novedos a la vez

La banda sonora no ha sido cambiada del todo. La remasterización de las mismas trajo consigo también un remake en donde se pueden escuchar algunas partes cambiadas no en cuanto al ritmo, sino en los instrumentos. Por ejemplo, en el intro del segundo juego, Crash Bandicoot: Cortex Strike’s Back, se puede escuchar un fondo ambiental espacial, en cambio en el Crash Bandicoot N.Sane Trilogy: Cortex Strike’s Back, esto no suena y te quita un poco el feeling antiguo. Más allá de eso, hay algunas piezas que son una verdadera obra maestra como Bear It, todas las batallas contra Neo Cortex ahora tienen un aura más oscura o el propio Warp Room que tiene un sentimiento único que sacó más de una lágrima a todos los fans.

Super mega increíbles enemigos

Pasando de Papu Papu a Neo Cortex, todos los enemigos han conservado su esencia pero les han agregado algunos movimientos y sonidos que han sido bien recibidos por todos los fans. Por ejemplo, en la pelea del Crash Bandicoot 1, la lucha contra Koala Kong se hizo muy plana, por lo que le agregaron un pequeño baile a este para que la batalla se haga más increíble. Por otra parte, el mejor enfrentamiento es contra N.Gin en el Warped, una lucha que se debe de tener en cuenta. A pesar de esto, creemos que deberían de haberle aumentado la dificultad a algunos como por ejemplo a nuestro querido Cortex que a veces es muy sencillo ganarle como para ser un ‘final boss’.

Sin más solo nos queda decir que si tenemos que puntuar del 1 al 10, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy se lleva el 9.5 no solo porque revive nuestros mejores momentos, sino que también ofrece una novedad para todos los pequeños que juegan esto por primera vez. Vicarious Visions hizo un excelente trabajo que inició Naughty Dog en el año 1997. La nostalgia que te produce es tan inmensa que el que escribe esto llegó a botar lágrimas al escuchar su música y tener a nuestro héroe favorito de nuevo en esta generación.

Por: Paolo Valdivia