¡'Call of Duty: Black Ops 4' ya está aquí con su nuevo 'battle royale'!

¡*Black Ops 4* ya está aquí! La serie más vendida en Call of Duty regresa con Call of Duty: Black Ops 4, disponible ahora, digitalmente y en tiendas de todo el mundo. El juego multiplataforma más esperado de esta temporada según Nielsen Game Rank, Call of Duty: Black Ops 4 ofrece una experiencia de juego con más formas de jugar con amigos que nunca.

“Call of Duty: Black Ops 4 está repleto de una increíble variedad y una enorme cantidad de contenido en Multijugador, Zombies y Blackout, y el lanzamiento marca el comienzo de un increíble viaje por delante”, dijo Rob Kostich, EVP y GM, Call of Duty. “Cuando adquieres un juego de Black Ops, sabes que tienes algo que vas a jugar durante mucho tiempo, pero Black Ops 4 lleva eso a un nivel completamente nuevo. El compromiso del equipo es claro: no importa qué tipo de jugador seas, hay un montón de contenido para disfrutar y aún hay más por venir para todos en la comunidad. Black Ops 4 es diferente a todo lo que Treyarch ha creado y creemos que los fanáticos se lo pasarán de maravilla”.

“Revelamos el multijugador más temprano que nunca, pusimos más Zombis durante el primer día que en cualquier otro juego, celebramos dos Betas, y en el camino, la respuesta de la comunidad de Black Ops ha sido increíble”, dijo Dan Bunting, Co-Studio Head, Treyarch.

“La ambición que impulsa los esfuerzos del estudio no termina allí, sin embargo; de hecho, ha sido un esfuerzo colosal: desde crear una versión exclusiva de Battle Royale con Blackout, pasar a la PC con Beenox y trabajar con Blizzard para llevar el juego a Battle.net por primera vez, nos esforzamos más que con cualquier otro juego que hayamos hecho. Sentimos que dice algo y creemos que se ve”, dijo Mark Gordon, Co-Studio Head, Treyarch. “Llevamos diez años desarrollando juegos Black Ops, y nunca había visto al estudio crear algo a esta escala”.

Call of Duty: Black Ops 4 presenta tres modos distintos de juego: Multijugador, Zombies y Blackout. El modo multijugador cuenta con un gran combate a tierra en la experiencia más táctica y basada en equipos de la serie Black Ops hasta la fecha. Presenta el regreso del icónico sistema Pick 10, junto con una serie de innovaciones en los controles de armas, el flujo de combate, la regeneración de la salud y el movimiento del jugador. Black Ops 4 también cuenta con una combinación de especialistas nuevos y antiguos, cada uno con su propio equipo y estilos de juego únicos, que permiten a los jugadores no solo ser poderosos solos, sino también devastadores como un equipo que trabaja en equipo.

Celebrando el décimo aniversario del Call of Duty Zombies original, Call of Duty: Black Ops 4 presenta una experiencia totalmente nueva de Zombies que es la oferta más grande del primer día en la historia de la franquicia, con tres experiencias del modo Zombies con todas las funciones en el lanzamiento: IX, Voyage of Despair y Blood of the Dead. Con la acción más personalizable hasta la fecha, el modo introduce nuevos sistemas para crear y completar los desafíos de la comunidad, y sistemas sociales diseñados para conectar a los jugadores.

Call of Duty: Black Ops 4 presenta Blackout, un modo completamente nuevo de Battle Royale que reúne personajes, ubicaciones, armas y equipo de toda la serie en un combate de supervivencia sin límites, todo con el juego exclusivo de Black Ops. Blackout incluye vehículos terrestres, marítimos y aéreos, y ofrece una variedad de personajes nuevos y clásicos jugables, incluidos personajes de campaña como Mason, Reznov y Woods; personajes del modo Zombies como Richtofen y Takeo; y Especialistas como Crash, Battery y Seraph, por nombrar algunos. A lo largo del extenso mapa Blackout, el más grande en la historia de Call of Duty, los jugadores lucharán en lugares inspirados en los mapas favoritos de los fanáticos como Nuketown, Firing Range, Raid, Cargo y más.

El lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 4 también anuncia la temporada más importante hasta la fecha en los Esports de Call of Duty con 6 millones de dólares en premios para la temporada. La Liga Mundial de Call of Duty comenzará con el primer evento de LAN abierta de la nueva temporada, del 7 al 9 de diciembre, en Las Vegas. Para obtener más información, visita CallofDuty.com/CWL.

Junto con el lanzamiento de Call of Duty: Black Ops 4, el Call of Duty™ Endowment ha lanzado el #CODNATION Challenge, un evento de caridad en vivo de tres días con Black Ops 4. Anteriormente conocido como Race to Prestige, la transmisión anual reúne a una gran variedad de personalidades de videojuegos en un maratón de juegos para recaudar fondos al estilo de relevo. A lo largo de sus nueve años de historia, la comunidad de Call of Duty ha sido fundamental para respaldar la campaña del Endowment para colocar a 50,000 veteranos en trabajos de alta calidad. El #CODNATION Challenge comenzó ayer y continúa hasta mañana. Los fanáticos pueden ver toda la acción en vivo en Twitch.tv/TheRace y seguir a @CODE4Vets para obtener las últimas actualizaciones e información para el #CODNATION Challenge.

Además, el lanzamiento es solo el comienzo de Call of Duty: Black Ops 4, que contará con un flujo constante de contenido posterior a la salida en todos los modos, y una variedad de contenido gratuito para toda la comunidad a través de un calendario robusto de eventos, jugables primero en PlayStation 4.

Call of Duty: Black Ops 4 viene en las siguientes ediciones:

- Standard y Digital Standard Edition – Precio de venta sugerido, 59.99 dólares. – Digital Deluxe Edition: Black Ops Pass y más, 99.99 dólares – Pro Edition: Black Ops Pass y más, 119.99 dólares – Digital Deluxe Enhanced Edition: Black Ops Pass y más, 129.99 dólares – Mystery Box Collector’s Edition – 199.99 dólares

Consulta con tienda sobre la disponibilidad de todas las ediciones de Call of Duty: Black Ops 4. El contenido de Black Ops Pass está disponible primero en PlayStation®4.

El contenido del Black Ops Pass (BOP) no es definitivo, está sujeto a cambios y puede no incluir todo el contenido descargable disponible para el juego. Es posible que el contenido de BOP no esté disponible en todos los países, y las fechas de lanzamiento y precios pueden variar según la plataforma. El contenido de BOP debe descargarse solo de la tienda del juego; No compre por separado, o se le podría cobrar de nuevo. El contenido de BOP se puede vender por separado.

Activision Blizzard Consumer Products Group (ABCPG) ofrece a la comunidad de Call of Duty nuevas y emocionantes formas de interactuar con la marca a través de nuevas asociaciones globales. Los fanáticos pueden celebrar el regreso de Black Ops con nuevas colaboraciones de primer nivel con Supra, BAIT y Hype, y un programa exclusivo solo en la tienda de Primark, además de colaboraciones existentes con McFarlane y la primera línea de Activision Collectibles de ABCPG. Los entusiastas también pueden comprar prendas exclusivas, artículos de colección y calzado en las principales tiendas de todo el mundo.

Call of Duty: Black Ops 4 es publicado por Activision y desarrollado por Treyarch con soporte de desarrollo adicional de Raven Software y desarrollo de PC con Beenox. Para obtener la información más reciente, visita: www.callofduty.com, www.youtube.com/callofduty y sigue a @CallofDuty y @Treyarch en Twitter, Instagram y Facebook. Call of Duty: Black Ops 4 está disponible en el sistema PlayStation®4, Xbox One y PC exclusivamente en Blizzard Battle.net®. El juego está clasificado como M for Mature (Sangre, Referencia de Drogas, Violencia Intensa, Lenguaje Fuerte).