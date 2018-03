Battlefield 1: concreta detalles de su primer DLC "They Shall Not Pass"

DICE ha compartido con los aficionados nueva información referida a They Shall Not Pass, el primer gran paquete de contenidos adicionales para Battlefield 1, que se pondrá a la venta el próximo mes de marzo con el gran atractivo de dar acceso al ejército francés, que se suma a la contienda.

Este DLC incorpora cuatro nuevos escenarios de batalla: Colinas de Verdún, un desolador bosque en llamas en el que la artillería pesada no dejará de acosar a los soldados; Fuerte de Vaux, que en su día supuso el primer gran enfrentamiento dentro de un fuerte durante la Primera Guerra Mundial; Soissons, que nos permitirá participar en uno de los mayores asaltos con tanques del conflicto; y Brecha, un laberíntico escenario en el que los franceses pelearon por hacerse con los puentes clave del río Aisne.

Además de estos mapas, Battlefield 1 – They Shall Not Pass da la bienvenida a un nuevo modo de juego, El Frente, en el que se combina la intensa acción de Conquista y Asalto, proponiéndonos luchar con todas nuestras fuerzas por los puntos de control consecutivos del frente. “Los equipos se disputan una bandera y, cuando uno de ellos conquista el objetivo, la acción pasa a la siguiente bandera”, se puede leer en la web oficial del videojuego.

Las novedades se cierran con vehículos adicionales como el Coloso de Acero, Char 2C, el blindado Saint Chamond, una nueva arma fija o la clase de élite asaltante de trincheras.