'StarCraft: Remastered', una experiencia moderna que conserva el espíritu del clásico de clásicos

Por: César Valero

Las unidades Protoss, Zerg y Terran vuelven a la guerra. Vuelven a contar una historia ya conocida, pero no por eso menos emocionante.

Casi 20 años después de su aparición, StarCraft renace desde sus mismos orígenes con Remastered, una versión actualizada del clásico juego de estrategia para hacer del combate intergalático una experiencia mucho más grande. ¿De qué forma? Con gráficos 4K Ultra HD, audio mejorado y nuevas funciones que se ajustan a la era moderna de los e-sports, aunque con la jugabilidad de siempre. StarCraft ha sido reeditado, pero su espíritu es el mismo.

¿Cómo acceder a esta actualización? StarCraft: Remastered está disponible desde el lunes 14 de agosto en la tienda de Blizzard para ser comprado digitalmente a solo US$ 14.99. Para más información, solo ingresa a www.starcraft.com.

STARCRAFT EN EL PERÚ

El jueves pasado, Blizzard realizó una presentación especial de StarCraft: Remastered en la Gaming Factory de Lince, donde esta nueva edición pudo ser probada por unos cuantos gamers y periodistas. Peru.com asistió a la ceremonia y pudo conversar con Benjamín Preciado, gerente de Marketing para Hispanoamérica de Blizzard. A continuación, todo lo que nos contó sobre el retorno de StarCraft:

Han pasado alrededor de 20 años desde la aparición del juego original, ¿por qué relanzarlo ahora?

Sencillamente porque hay una comunidad que lo pide. Blizzard siempre escucha lo que se dice dentro de sus comunidades y nos dimos cuenta de que a pesar que tiene casi 20 años, sigue habiendo una masa interesante de jugadores que siguen activos y que necesitan esta actualización para que sigan corriendo en equipo modernos.

¿La estrategia va por el lado de apelar a la nostalgia? En estos tiempos, la TV y el cine están haciéndolo bastante y con el relanzamiento de StarCraft podemos hacer una especie de comparación.

Podríamos decir que sí. Obviamente, si jugaste, si estuviste en un lan center jugando StarCraft en los 90, a principios del 2000, obviamente te va a generar mucha nostalgia, pero esa no es la estrategia puramente. Es una estrategia de darle a la comunidad lo que necesita y de traer la actualización con las cosas buenas que como compañía y como tecnología hemos aprendiendo durante todo este tiempo, incluida la localización a español latinoamericano, las funciones sociales en Battle.net, lo que hemos aprendido de e-sports después de tantos años siendo StarCraft el papá de los demás. También incorporamos la interfaz de observador. Entonces, no es solo nostalgia en sí. Obviamente sí es un clásico. Sí es como ver la primera saga de Star Wars, pero si la gente quiere conocer una de las mejores historias de ciencia ficción del gaming, tiene que ver StarCraft desde el inicio.

¿Manejas cifras de cuántas personas siguen jugando StarCraft oficialmente a través de Battle.net?

Desafortunadamente no hacemos públicas cifras respecto al número jugadores.

Pero puedes comentar que la gente sigue activa en Battle.net.

Sí, hay mucha gente activa en Battle.net y te puedo decir que Corea, donde se juntaron más de 10.000 personas en el evento (de lanzamiento de StarCraft: Remastered) en Busan, con más de 500.000 personas en Twitch para ver el evento en todo el mundo, es la comunidad 1. Sin embargo, acá en Latinoamérica tenemos comunidades extremadamente activas en México, en Chile, en Perú, en Brasil. Son países que no se han olvidado para nada de la primera iteración de StarCraft y aunque algunos de ellos también sean jugadores de Starcraf 2, no dejan el primer juego.

¿Por qué crees que StarCraft 2 no tuvo la misma pegada que el juego original?

Yo no creo que no tuviera la misma pegada sea una cosa real. Tenemos nuestro circuito competitivo sobre Starcraf 2. StarCraft 2 es un juego moderno. StarCraft 2 es la evolución del RTS y es hasta la fecha el juego con el skill cap más alto que tenemos en Blizzard. Realmente lo que demanda de los ciberatletas, de los atletas de e-sports, en términos de habilidad está fuera de toda medida. En el caso de StarCraft, te vas a dar cuenta que es un juego de hace 20 años y que es un juego que mantiene su jugabilidad intacta, pero que ya no tiene muchas de las prestaciones modernas a las que nos hemos acostumbrado como gamers modernos, acostumbrados ahora a pensar incluso en el mapa, en las habilidades y en las formas que manejamos la interfaz. StarCraft 2 tiene estas otras prestaciones. StarCraft 1 es lo que era el gaming hace 20 años.

¿Cuál es el rango de edad de un jugador promedio de StarCraft en Battle.net y lo que se busca con este relanzamiento también es atraer a un público que no lo ha jugado? ¿Adolescente y niños?

Si hacemos matemáticas simples, la gente que jugó StarCraft en su lanzamiento original y que ahora va a tener la oportunidad de ver el Remastered, quizá está en sus 30 altos, incluso ya tirando para los 40. Gente de StarCraft 2 tenemos de todas las edades, incluso estamos viendo nuevos talentos de 14, 15, 16 años que llegan a la escena competitiva de StarCraft y están empezando a hacer su nombre en nuestras ligas como la Copa América. Si eras un chavo en los 90 y a inicios del 2000, vas a volver a StarCraft: Remastered y vas a volver a vivir esta experiencia, este rush que vivías en tu monitor CRT de 800×600 cuando tenías una tarjeta VGA. Vas a decir, ‘es lo mismo que jugaba, es el juego al que dedicaba tantas horas, tanta pasión, donde juntaba a mis amigos en las lan parties y nos aventábamos todas las noches haciendo torneos’. Esa clase de cosas las vas a tener de regreso, pero si no viviste esa época, si eres un jugador más joven, de todos modos vas a tener la oportunidad de regresar a un clásico como en las sagas de las películas de ciencia ficción, ver la primera tecnología. Tienes que saber qué pasó para entender lo que pasa ahora con Raynor, con Kerrigan, con Nova, con todos los grandes héroes que StarCraft ha creado, que siguen en StarCraft 2, que siguen en las novelas, que siguen en los cómics que también estamos sacando al público.

Yo he crecido jugando StarCraft, tú has crecido jugando StarCraft. Me estás asegurando que la experiencia va a ser la misma, pero ¿qué significa exactamente remasterizado para el juego? Me has adelantado que habrá otras funcionalidades conforme a los tiempos modernos, pero por remasterizado quizá solo entendemos básicamente que la imagen estará en 4k, que será mucho mejor. ¿Qué más vamos a encontrar en esta edición de StarCraft?

Es increíble lo que se ha hecho para traer en apariencia un juego de resolución VGA hasta ultra alta definición 4K. Todos los modelos de las unidades fueron rehechos en 3D, manteniendo el espíritu original del juego, todos los mapas… antes veías un pedazo de terreno, ahora ves la tierra con su textura, el brillo del agua, ves que arriba de esa entrada a una mina en una planeta lejano de los Terran, había de hecho mineritos en la puerta de la mina tomándose un break y un refresco. Esa clase de detalles son increíbles y el nivel de detalle de arte es algo que caracteriza a Blizzard como compañía. La atención al detalle. Remastered significa lo siguiente: no vamos a arreglar lo que no está roto. Nuestra comunidad ama el juego tal como es. La jugabilidad se respeta intacta. Vas a encontrar las mismas peculiaridades. Los goliaths de pronto dan más vueltas imposibles, los dragoons se agolpan entre todos, todo lo que los mismos pro players aprendieron a explotar a su favor, está intacto. La apariencia, el maquillaje encima de esa jugabilidad es totalmente nuevo. Estos modelos nuevos, estos mapas retrabajados en su imagen visual. Todo lo vas a ver ahora es brillante y con detalle. incluso les agregamos algunos regalos extras para la gente que haga la precompra que son unos centro de comando con skins especiales.

El sonido ha caracterizado bastante a StarCraft. Las líneas de los personajes, cuando veíamos a estos Zerg suicididas diciendo ‘vivo para el enjambre’. ¿Se van a ampliar estas líneas? ¿Se han corregido las que ya había?

Esta es una de las partes en las que StarCraft evoluciona. StarCraft, cuando lo jugamos en nuestra época, yo como un mexicano y tú como un peruano, lo más posible es que muchos de nosotros lo hayamos jugado en inglés y que recordemos ‘my life for hire’ o ‘jacked up and good to go’. Sin embargo, en Blizzard hemos crecido muchísimo. En los 90 no había una oficina en Latinoamérica ni por asomo, pero ahora tenemos presencia en todos los países de Hispanoamérica, en Brasil. Tenemos un equipo más grande y también un equipo dedicado a la localización que ha empezado a incorporar grandes talentos de voz y StarCraft: Remastered sale en español latinoamericano, no en español europeo. Vas a escuchar StarCraft en un español con el que te vas a identificar inmediatamente.

Los cortometrajes también han caracterizado a StraCraft. ¿Vamos a ver algunos nuevos?

Los cortometrajes se mantienen tal como están. De hecho, si ahora bajas Brood War, que está gratis para descargarse en la sección de juegos clásicos de Blizzard, de Battle.net, puedes bajarlo y verlo con sus cinematográficos originales. Para la campaña de un solo jugador sí introdujimos un pequeño giro: ahora los interludios no van a ser cinemáticos porque no había manera de ser apegados al espíritu original cinemático que se creó con la tecnología de entonces para hacer todos estos modelos nuevos. No íbamos a dar el mismo feeling. Entonces llegamos a una solución que es tener el estilo del cómic. Hay unos interludios al estilo de cómic que te van a ir contando la misma historia que te contaban los cinemáticos.

¿Los artes también han evolucionado? ¿Vamos a ver una nueva cara de Kerrigan o de Jim Raynor?

Estamos tratando de mantener la consistencia lo más posible. Jim es Jim. Jim, obviamente, se ve más joven que en StarCraft 2. Kerrigan es Kerrigan. El modelo del retrato chiquito que veías en el StarCraft original te daba muy poca información y ahora los artistas hacen los gráficos pensando en que lo verá un jugador en un monitor 4K. Obviamente dirás, ‘sí, yo recuerdo que Kerrigan se veía un poco distinta’. Sí, tal vez ha evolucionado, le han agregado más detalles, pero la esencia de los personajes se mantiene.

El relanzamiento va a ser un boom, eso no lo vamos a negar, pero ¿cómo hacer para que el jugador se quede después de eso? ¿Tienen preparados eventos o especiales?

Estamos haciendo lo que siempre hemos hecho. De nuevo, escuchar a nuestra comunidad. StarCraft: Remastered surge porque existe la demanda y el interés de nuestra comunidad y la pasión de seguir jugando el juego. Lo que vamos a hacer es seguir escuchando qué es lo que busca la gente. Si tenemos eventos preparados, si está el interés y el hambre de nuestro jugadores, estamos abiertos a tener eventos y a tener cosas nuevas. Lo que sí, el soporte continúa. Hicimos un parche después de 18 años. Va a seguir habiendo parches. Va a seguir habiendo soporte los próximos años.

¿Cómo hago para jugar StarCraft: Remastered? ¿Qué necesito?

StarCraft: Remastered no requiere una computadora extremadamente poderosa. Obviamente, si quieres verlo en 4k con todas sus prestaciones, pues sí debes que tener una tarjeta de video dedicada relativamente moderna, pero StarCraft: Remastered en realidad es una capa visual encima de Brood War, encima del juego que ahorita puedes bajar desde Battle.net y que no te cuesta nada. Vas a tener todas las actualización cuando lancemos Remastered, todas las actualizaciones de conectividad a Battle.net, el modo espectador, todas las mejoras de calidad van a seguir siendo gratis. Lo único que cuesta es el update de la capa visual. Entonces, para jugar Brood War, prácticamente cualquier computadora, hasta la laptop de tu mamá. Para jugarlo con todos los gráficos 4K sí necesitas una tarjeta gráfica dedicada. Puedes revisar las actualizaciones técnicas mínimas en el área de soporte de Battle.net.

¿Cómo ha evolucionado el mercado peruano a ojos de Blizzard y qué espera la compañía de nuestro país ante el lanzamiento de StarCraft: Remastered y de Overwatch?

El mercado peruano es un mercado muy apasionado. Es un mercado muy diferente al de todo el resto de Latinoamérica porque tienen esto, tienen los lan centers. Tuvieron una época de oro que fue paralela a la que se vivió en Corea y por tanto, vivieron y respiraron StarCraft en los mismos años, en la misma época en la que StarCraft se convirtió en el fenómeno social-global de e-sports en el que se convirtió. Entonces, creemos que Perú tiene mucho que rescatar de su propia historia de gamers, ahora con StarCraft: Remastered, y si bien estamos en un sitio un poquito moderno, con periféricos Razer y monitores de alta definición, igual se revive ese romance del Perú (por StarCraft) de hace unos 15 o 20 años.