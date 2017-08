Campeonato latinoamericano de Heroes of the Storm entregará más de $15.000 dólares en premios

A partir del viernes 25 de agosto de 2017 se abren las inscripciones para participar en el Heroes of the Storm Legion Championship, el campeonato latinoamericano de eSports organizado por Lenovo, que entregará más de $15.000 dólares en premios a sus ganadores.

Los participantes competirán para demostrar que son los mejores jugadores del popular videojuego competitivo creado por Blizzard, autores también de populares juegos como World of Warcraft y Overwatch.

Los países participantes serán Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, sus jugadores podrán inscribirse desde el 25 de agosto, hasta el próximo 9 de septiembre de 2017 y así tendrán la oportunidad de llegar a la gran final en México, en donde se disputará un jugoso premio.

Este es el link para inscripciones: www.legionchampionship.com

Los premios del campeonato de Lenovo: Heroes of the Storm Legion Championship

El torneo de eSports reúne más de $15.000 dólares en premios, distribuidos de la siguiente manera durante todo el campeonato:

El mejor equipo de cada país recibirá $1.200 dólares

El equipo subcampeón de cada país recibe $600 dólares.

El equipo ganador de la gran final regional se llevará a casa $6.000 dólares.

El equipo subcampeón de la gran final regional ganará $2.000 dólares.

El equipo en tercer lugar de la gran final regional tendrá en sus manos $1.000 dólares.

¿Cómo funciona el Heroes of the Storm Legion Championship de Lenovo?

A partir del viernes 25 de agosto y hasta el sábado 9 de septiembre de 2017 cualquiera puede inscribirse al campeonato, con un equipo de 5 a 6 jugadores.

Para elegir al ganador definitivo, los 4 mejores equipos de cada país se enfrentarán en una eliminatoria para seleccionar al equipo representante de su respectivo país. Con 5 equipos listos para ir a la final, se realizará una ronda entre subcampeones, para elegir a 3 equipos más que viajarán a México para la gran final. Así serán un total de 8 equipos seleccionados de los países participantes.

A principios de diciembre se disputará la gran final presencial en Ciudad de México, donde conoceremos cuál es el mejor equipo del campeonato de legionarios Lenovo.

Recuerda:

1.Inscríbete hasta el 9 de septiembre.

2.Clasifica a la gran final como uno de los 8 mejores equipos del campeonato.

3.Lucha en México para demostrar que tienes el mejor equipo de Latinoamérica.

4.¡Llévate a casa miles de dólares!

Jugadores = ¡grandes estrellas!

Los eSports han demostrado atraer a millones de personas alrededor del mundo, por lo tanto, sus representantes han ganado el estatus de celebridades entre una comunidad de millones de videojugadores alrededor del mundo, entre los cuales 205 millones se encuentran en Latinoamérica.

Por ello, los participantes de la gran final del campeonato eSports de Lenovo, el Heroes of the Storm Legion Championship serán tratados como celebridades, viviendo una experiencia épica: un evento en México con comentaristas, pantalla gigante, tarimas de premiación y todo lo necesario para ofrecer un espectáculo digno de elegir a los mejores jugadores del popular MOBA.

Sigue el campeonato en línea

El Heroes of the Storm Legion Championship de Lenovo estará presente en Facebook y Twitch para que todos puedan ser parte de la experiencia con noticias, streamings, actualizaciones del campeonato y mucho más.

¡LEGION Y520 y LEGION Y720 de Lenovo presentes!

La gran final será disputada en los modelos LEGION Y520 y LEGION Y720 de Lenovo, dos poderosos equipos gamer donde Heroes of the Storm y cualquier juego rinde al máximo.

LEGION Y520

Siembra el terror desde cualquier lugar con la poderosa LEGION Y520, su tarjeta gráfica dedicada NVIDIA® GTX1050 te permitirá vivir el juego con un realismo extremo y su procesador Intel® Core™ de hasta 7ª generación, disco de estado sólido PCIE y memoria DDR4 de hasta 16GB te dará un gran rendimiento y desempeño para que nunca quedes atrás de tus enemigos.

Además, queremos que alistes tus mejores habilidades ya que podrás ver mejor los mapas través de su pantalla de 15.6´´ FHD IPS anti reflejo con opción a UHD. Tu experiencia no sería completa sin sus 2 altavoces Harman 2,0 (con custom toned audio), batería de polímero de litio de 45 Hh (que te da más de 4 horas de juego continuo), su teclado de retro iluminación y un sistema de enfriamiento.

Estas y muchas más características como la tarjeta wireless, WIFI 1X1 AC+BT4.1, conexión UBS 3.0, cámara HD 720P con ARRAY MIC (grupo de micrófonos que mejoran los sistemas de reconocimiento de voz) te darán una experiencia de juego que satisface a cualquier gamer.

LEGION Y720

El LEGION Y720 te permitirá maravillarte con cada detalle del juego gracias a su poderosa tarjeta gráfica dedicada NVIDIA® GTX1060 de 6GB, además tendrá el mejor rendimiento ya que cuenta con procesador Intel® Core™ de hasta 7ª generación (Core i7 7700HQ), disco de estado sólido PCIE y SATA HDD y memoria DDR4 de hasta 16GB. Alista tus mejores habilidades ya que podrás ver mejor a tus mapas a través de su pantalla de 15.6´´ FHD IPS Anti reflejo con opción a UHD. No solo podrás escuchar cada disparo y movimiento del juego con sus 2 altavoces JBL de 2,0 W JBL y 3 subwoofers de 3,0 W Dolby Atmos® (el primer PC Gamer con ese sistema), también podrás jugar por más de 5 horas continuas gracias a su batería de polímero de litio de 60 Wh. y hasta te dará la posibilidad de usar dispositivos de realidad virtual.

Pero esto no es todo, el LEGION Y720 tiene una cámara HD 720P WITH ARRAY MIC, (grupo de micrófonos que mejoran los sistemas de reconocimiento de voz) y dos modelos de tarjeta Wireless, WIFI 1X1 AC+BT4.1 o WIFI 2X2 AC+BT4.1. Con estas características el LEGION Y720 demuestra ser el mejor aliado para el presente y futuro del gaming.

Sobre Heroes of the Storm

Desarrollado por Blizzard (el mismo estudio tras el popular World of Warcraft), Heroes of the Storm es un juego disponible para PC. Se trata de un videojuego competitivo, de la categoría de los MOBA, donde dos equipos combaten en partidas de 20 minutos o más.

Ambos equipos inician bajo las mismas condiciones y pueden elegir héroes que tienen habilidades especiales. La idea es defender una estructura conocida como El Núcleo, mientras tratan de destruir el del enemigo. Para hacerlo, deben atravesar un mapa lleno de obstáculos, mientras pelean contra los héroes del equipo enemigo.

Heroes of the Storm reúne personajes de las franquicias más importantes de Blizzard, que incluye algunos de los juegos más importantes de todos los tiempos: Diablo, Overwatch, Starcraft y World of Warcraft.