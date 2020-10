Facebook Gaming: la nueva apuesta de streaming de videojuegos

Cada vez más empresas poco o nada relacionadas al mundo de los videojuegos se han sumado a esta multimillonaria industria, la más reciente es Facebook, quienes ya cuentan con un streaming oficial, aunque de momento en algunos lugares de los Estados Unidos y con un reducido catálogo de 5 juegos, los cuales se podrán probar desde la nube de forma gratuita.

La creación de Facebook Gaming fue confirmada por Jason Rubin, su vicepresidente en el blog oficial de la compañía donde detalla que la beta se puede encontrar en la web como en la app de Android. De momento, no se encuentra disponible para iOS (Apple).

Facebook Gaming contará con 5 juegos. (Foto: Facebook)

Los cinco títulos de esta nueva plataforma son: Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Advernture, PGATOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur’s Tale, Dirt Bike Unchained (este último se lanzará posteriormente).

De acuerdo a lo que ha asegurado la propia Facebook, Gaming no buscaría otra cosa que “ampliar los tipos de juegos que ya ofrecemos”, un anuncio bastante conservador, que no hace sino demostrar que la compañía no ha querido comprometerse al creer que el streaming en videojuegos aún está en pañales.

Facebook Gaming tendrá acceso a través de la nube. (Foto: Facebook)

“La transmisión de videojuegos desde la nube de forma masiva todavía está en sus inicios (…) creemos que los juegos en la nube aumentarán, pero no reemplazarán la cantidad de opciones para disfrutar de títulos increíbles”, aseguró el ejecutivo de Facebook.

“Más adelante, nuestros sistemas e infraestructuras mejorarán para permitirnos ofrecer más tipos de juegos y, probablemente, todos los tipos que existan”, aseguró la empresa estadounidense.