The Legend of Zelda: Breath of the Wild tendrá final alternativo

El productor de The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha confirmado en una entrevista que esta ambiciosa aventura para Wii U y Nintendo Switch tendrá, al menos, un final alternativo al que solo se accederá si se cumplen ciertos pasos previos.

“Si haces determinadas cosas, podrás ver un final diferente”, ha asegurado Eiji Aonuma, sin ahondar en más detalles. Esta es una novedad interesante que se suma al carácter de mundo abierto por el que apuesta el videojuego de Nintendo, que se pone a la venta el próximo 3 de marzo en ambas plataformas.