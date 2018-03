Switch se estrenará con accesorios inspirados en Zelda: Breath of the Wild

Aunque parecía claro que el estreno de The Legend of Zelda: Breath of the Wild se iba a demorar unos meses tras la salida de Nintendo Switch el próximo mes de marzo, últimamente han salido noticias en las que dicha posibilidad es algo menos clara. La primera llegó desde Inglaterra, cuando se aseguró desde el portal Eurogamer que Nintendo había cambiado de planes y quería un estreno fuerte de Switch con Link y Mario como escuderos de la consola; el segundo llega hoy de la mano de Hori.

Se ha filtrado en la red la gama de accesorios licenciados por la propia Nintendo que lanzará Hori en marzo para apoyar a la consola en su estreno en todo el planeta. Entre ellos hay varios elementos protagonizados por The Legend of Zelda: Breath of the Wild y con fecha de estreno para el próximo mes de marzo de 2017 para acompañar, hipotéticamente, a videojuego y consola en las tiendas en su esperado debut. Por desgracia, Nintendo no ha confirmado ni desmentido nada por el momento y no parece que vaya a adelantar nada antes del viernes.

Entre los accesorios hay grips, fundas protectoras, cargadores de todo tipo, estaciones de carga, un arcade stick y estuches para guardar las tarjetas de juego. Por suerte no tendremos que esperar mucho más para salir de dudas: el viernes de madrugada se presenta la consola en sociedad, momento en el que se espera saber la fecha exacta, precio y cuáles serán los juegos que acompañarán en su llegada.