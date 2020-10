Nintendo Switch: ¿vale la pena comprarlo?

Nintendo Switch es la última consola de la compañía japonesa, la cual desde el 2017 ha revolucionado el mundo del gaming con un innovador sistema de juego que le permite ser una plataforma de sobremesa, pero también una portátil y con un rendimiento por encima de la media que ha tenido gran acogida alrededor del mundo por su versatilidad.

✍ ¿Qué es Nintendo Switch?

El 17 de marzo de 2015 se anunció el lanzamiento de una plataforma desarrollada por Nintendo en colaboración con DeNa (empresa del Japón dedicada al desarrollo de aplicaciones móviles y videojuegos), pero no sería hasta el 27 de abril del año siguiente cuando se anunció que esta consola vería la luz en 2017.

Nintendo Switch es la plataforma híbrida que rivaliza con Xbox y PlayStation. (Foto: Nintendo)

Teniendo en cuenta lo sucedido en plataformas anteriores, el presidente de Nintendo America, Reggie Fils-Aime aseguró que en esta ocasión no cometerían los mismos errores que lo sucedido con la Wii U.

Pero no sería hasta el 20 de octubre de 2016 cuando se presentó el nombre oficial de Nintendo Switch en un video promocional donde se confirmó la naturaleza híbrida de la misma con un hardware capaz de soportar el uso en sobremesa.

El 13 de enero de 2017, se hizo el lanzamiento oficial de la Nintendo Switch en Tokio, Japón, así como sus componentes y características tales como los Joy-Con, las funciones online, procesos de venta, la duración de la batería, la capacidad de almacenamiento y sus primeros juegos: Splatoon 2, Arms, Mario Kart 8 Deluxe, 1-2 Switch, entre otros.

No contento con esto, los japoneses lanzarían el 10 de julio de 2019 la Nintendo Switch Lite por medio de un video publicado en YouTube, la que se caracteriza por ser 100 por ciento portátil con tres colores (amarillo, gris y turquesa), así como una edición especial por ocasión del lanzamiento de Pokémon: Espada & Escudo.

✍ La idea para crear Nintendo Switch

Durante varios trimestres de 2014, Nintendo registró serias pérdidas con su consola anterior, la Wii U, así como el aumento de juegos para plataformas móviles (smartphones) que le fueron más que perjudiciales.

Nintendo Switch se puede usar como consola de sobremesa y portátil. (Foto: Xataka.com)

Con estos retos encima, la compañía japonesa quiso enmendar estos errores con su próxima consola, ya que la anterior que carecía de un catálogo rico en videojuegos, por lo que buscó apoyo de muchos desarrolladores (resaltan sobremanera los proyectos indie) para tener una biblioteca potente para lo que sería la futura Switch, así como los exclusivos que hoy destacan y rivalizan con los de PlayStation.

✍ ¿Por qué “Switch”?

Traducido al castellano, Switch significa “interruptor” ¿Por qué? En su momento, gente de Nintendo confesó que se debe a su particularidad de intercambiar la modalidad de sobremesa hacia una portátil (y viceversa), de cambiar y adaptarse de acuerdo a la necesidad diaria del usuario.

✍ ¿Vale la pena comprar Nintendo Switch en 2020?

Por diversas razones, la respuesta a si vale la pena comprar una Nintendo Switch a solo un mes de la llegada de las nuevas PlayStation 5 y la Xbox Series X es un rotundo sí, por las razones que detallamos a continuación

Nintendo Switch Lite es solo portátil. (Foto: Xataka.com)

✅ 1. El catálogo de juegos

El catálogo de juegos de Nintendo Switch no solo está muy por delante de Xbox, sino que rivaliza en exclusivos con PlayStation. En ese sentido solo basta mencionar la infinidad de juegos de Mario Bros o Zelda, que son desarrollados exclusivamente para y por la propia Nintendo.

Al respecto, el experto en videojuego Christian Gonzáles detalló: “Nintendo fabrica sus propios juegos, lo que hagan les va a funcionar”.

Asimismo, hay una gran amalgama de juegos como los FIFA, NBA, juegos de aventura y roll que se encuentran en el resto de las plataformas de sobremesa.

Nintendo Switch cuenta con un amplio catálogo de juegos exclusivos. (Foto: Nintendo)

✅ 2. Un nuevo concepto de jugabilidad

La idea primaria detrás de Nintendo Switch llegó para revolucionar el mercado de los videojuegos, siendo este su lado más atractivo el ser una consola de sobremesa, pero también la única que al mismo tiempo puede usarse como portátil, haciendo posible lo que Xbox o PlayStation no pueden, llevar tus juegos favoritos a donde tú quieras.

Esta consola te permite jugar en el lugar que imagines: en la calle, en el auto, en el transporte público, en el avión, de visita en casa de amigos o padres, en tu cama, las posibilidades para disfrutar de una Nintendo Switch son, francamente, infinitas.

Inclusive, cuenta con dos versiones, la estándar que tiene uso para sobremesa-portátil y la versión Lite cuya pantalla es de menor tamaño integramente portátil.

“No tiene comparación con su competencia, porque la (consola) de Sony no es portátil (…) tiene que ver la optimización del componente interno (…) el momento para sacarlo fue ideal, porque en plena cambio generacional de gráficos el salto fue enorme (…) muchos afirman que se pierde calidad en la imagen de los juegos, pero en cambio ganas portabilidad”, afirma Gonzáles.

Mario sigue la mascota de Nintendo y en Switch hay un gran número de juegos geniales del \“fontanero\”. (Foto: Nintendo)

En ese sentido, Gonzáles destaca la trayectoria de innovación que los japoneses han demostrado y mantenido en el tiempo.

“En 2002, Nintendo innovó con la pantalla táctil. Con Switch pasa lo mismo: un nuevo modo de jugar haciéndolo desde cualquier sitio. Usaron una buena estrategia, mostraron la versión estándar que te permiten jugar en televisión y luego sacaron una más barata (Lite) solo para quien quiera usarlo como portátil”.

Asimismo, el experto en videojuegos señaló otro punto adicional sobre la propuesta de jugabilidad de la última consola de los nipones.

“Al usar memorias flash como microSD tienes la facilidad de abrir los juegos a gran velocidad: apagas la consola y el juego se queda donde lo dejaste. Esto es algo que no lo tienes en PlayStation o Xbox. Si fuera una consola portátil que no hiciera eso no tendría sentido, porque el concepto de este tipo de consolas no es ese”, detalló Christian Gonzáles.

Los Joy Con son los controles de la Nintendo Switch, los cuales se acoplan en uso de sobremesa y portátil. (Foto: AS)

✅ 3. La retrocompatibilidad

Aparte de sus juegos exclusivos, de su propuesta versátil en su jugabilidad, también debemos agregarle otro punto importante que es su retrocompatibilidad.

En plataformas como Xbox y PlayStation este punto en especial sigue siendo un tema pendiente con sus usuarios. Sin embargo, en la Nintendo Switch puedes acceder a juegos clásicos de consolas anteriores desarrolladas por la “Gran N”.

✅ 4. Precio competitivo

La llegada de la nueva generación de PlayStation 5 y Xbox Series X es otro punto a favor que tiene Nintendo Switch. En el caso peruano, sabemos que el precio de estas nuevas consolas estaría bordeando los 3 mil soles.

Esta situación sería beneficiosa para Nintendo dado que su última consola se encontraría en una posición favorecida respecto a su precio que en nuestro país bordea los 1500 soles y con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina este costo podría incluso bajar. La versión Lite se encuentra en, aproximadamente, 1000 soles.

✅ 5. Mayor tiempo de vida

La Nintendo Switch se lanzó en el año 2017 y los ejecutivos de la compañía japonesa han asegurado que esta consola aún tiene 3 años más de vida, es decir, hasta 2023; tiempo suficiente en la cual habrá mayores lanzamientos exclusivos como de un sinnúmero de videojuegos que se publican para las tres consolas que predominan hoy en el mercado.

Este factor hace que la Switch no solo sea una compra segura, sino también podría ser el regalo perfecto para las fiestas de finales de año.

Ninrendo Switch cuenta con una serie de accesorios para personalizar la consola como mochilas, estuches, cases, mandos, protectores de pantallas, etc. (Foto: bloygo.yoigo.com)

✅ 6. Experiencia de juego cooperativa

En plataformas como Xbox o PlayStation cada vez se da mayor importancia al jugador online en desmedro de títulos o partidas de cooperativo local; caso contario en Nintendo Swtich donde la gran mayoría de sus exclusivos están integrados con soporte para más de 4 jugadores en esta modalidad.

Christian Gonzáles destaca este punto como algo de sumo valor: “El jugador local está mejor implementado que Xbox y PlayStation: Bomberman en Switch permite jugar hasta con 8 personas en modo local, al igual el *Super Smash Bros*”.

✅ 7. La personalización

Algo de lo que plataformas como la PlayStation y Xbox no pueden ufanarse es la capacidad de personalizar estas consolas como sí puede hacerse con la última consola de la “Gran N”.

En ese sentido, se pueden escoger entre una amplia gama de accesorios para Nintendo Switch como protectores de pantalla, mandos, stickers, controles de cable o inalámbricos hechas por diversas marcas licenciadas por la propia Nintendo, hacerte con memorias de diversos fabricantes.

Nintendo Switch cuenta con uno de los mejores juegos de su plataforma \“The Legend of Zelda: Breath Of The Wild\”. (Foto: Nintendo)

“Al fanático de Nintendo le gusta personalizar. Los complementos y accesorios de Nintendo Switch son un factor de compra para muchas personas porque prefieren mejorar su experiencia y adecuar la consola a su gusto”, asegura Christian Gonzáles.

✅ 8. Los exclusivos de Nintendo Switch

Nintendo Switch tiene un rico catálogo de juegos entre los cuales destacan, sin lugar a dudas sus exclusivos, aquellos que para muchos rivalizan con los de Sony. Entre tantos juegos imprescindibles, podemos destacar estos.

1-2 Switch

Arms

Animal Crossing: New Horizons

Tokyo Mirage Sessiones #FE Encore

Cadence of Hyrule Crypt of the Necromancer

Kirby Star Allies

Mario + Rabbits Kingdom Battle

Captain Toad Treasure Tracker

Super Mario Party

Marvel Ultimate Alliance 3

Mario Tennis Aces

Tetris 99

New Super Mario Bros U DX

Donkey Kong Country Tropical Freeze DX

Pokémon Let’s Go Pikachu/Eevee

Octopath Traveler

Yoshi’s Crafted World

Ring Fit Adventure

Xenoblade Chronicles 2

Super Mario Maker 2

Bayonetta 2

Splatoon 2

Astral Chain

Pokémon Espada/Escudo

The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Fire Emblem Three Houses

Luigi’s Mansion 3

Mario Kart 8 DX

Super Smash Bros. Ultimate

Super Mario Odyssey

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Paper Mario: The Origami King

Nintendo Switch. (Foto: Nintendo)