Nintendo Switch: todos los videojuegos confirmados desde su presentación

“Les presento a la verdadera protagonista, es ella: Nintendo Switch”. Con esas palabras, Reggie Fils-Aimé, CEO de Nintendo en América, dio el puntapié inicial del evento en Manhattan este viernes 13 de enero, en la Ciudad de Nueva York, en el que fue presentada la nueva consola de la compañía japonesa, que estará a la venta a partir del 3 de marzo en Estados Unidos y Japón (sin dar a conocer la fecha para Latinoamérica). Y no pudo estar más acertado: habló unas pocas palabras y a los pocos minutos se pasó a la acción.

Luego de repetir hasta el hartazgo lo que ya se ha dado a conocer desde hace tiempo, que Switch es una consola para jugar en la TV y también para llevar como portátil, no hubo mucho más preámbulo para jugar a la nueva consola y que todos nos saquemos las dudas: ¿Cómo se siente jugar a la Switch? ¿Cómo se ve? ¿Qué tan buenos son sus gráficos uno de los tópicos más discutidos en el mundo gamer ?

Mira el recorrido por el evento de Nintendo: los juegos y la consola

Títulos confirmados para Switch

Nintendo Switch fue anunciada el pasado mes de septiembre con un pequeño tráiler que nos dejó con más interrogantes de los que antes teníamos con Nintendo NX, pero fue suficiente para conocer qué es realmente la consola que sucederá a Wii U en el mercado. Así pues, queremos manteneros al tanto sobre lo que en definitiva dará valor a Switch: sus juegos. ¿Cuántos juegos hay confirmados por el momento?

Vamos a repasar todos los títulos confirmados para Switch en estos momentos.

1. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

2. Just Dance 2017

3. Dragon Quest X

4. Dragon Quest XI

5. Project Sonic 2017

6. RISE: Race The Future

7. Nobunaga’s Ambition

8. Cube Life: Island Survival HD

9. LEGO City: Undercover

10. Stardew Valley

11. Seasons of Heaven

12. Yooka-Laylee