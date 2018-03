Nintendo Switch fue presentado con Zelda, Mario y Sonic como principal atracción

¿A quién no le fascina cuando la empresa de Nintendo nos trae algunas novedades? Sí, la reconocida empresa creadora de algunas de las más influyentes consolas de videojuegos ha llegado con una novedad y es que esta fue presentada el día jueves 12 en Japón. El nombre de la misma es Nintendo Switch y no llegó sola, sino que también lo hizo con algunos juegos considerados como ‘leyendas’ de la mano: Zelda, Mario y Sonic.

Las posibilidades que tiene el Nintendo Switch parecen ser ilimitadas. El motor gráfico es otro y la jugabilidad es la misma. Lo que se puede resaltar notoriamente es que algunos de los videojuegos con mundo abierto se han hecho de manera detallada para ofrecerle al jugador la mejor experiencia posible.

Muy aparte de esto, también tenemos la nueva modalidad de juego, la cuál es la portabilidad que el Nintendo Switch te da a comparación de sus anteriores predecesoras: el Wii y el Wii U, siendo el último nombrado la consola de videojuegos menos vendida en toda la historia, un fracaso rotundo.

La posibilidad de conectar la consola a la pantalla, sacar el mando y ‘partirlo’ se ha hecho una novedad que ha consternado a muchos fans que ya separaron con anterioridad su Nintendo Switch; aparte, el poderse llevar la consola a cualquier parte y jugarla cuan si fuera un Super Nintendo o un 3DS lo coloca con mucha expectativa para los fans de esta empresa que vieron con buenos ojos esta novedad.

Sin embargo, no todo es bueno para la empresa y es que, según informan algunos medios internacionales, “el gigante de los videojuegos, Nintendo, no ha convencido con la esperada presentación de su nueva consola, Switch, pues un precio por encima de lo esperado y unas prestaciones que no rivalizan con sus competidores hundieron las acciones de la histórica compañía de Kioto en la Bolsa de Tokio”.

En el acto de presentación del Nintendo Switch realizadao en Tokio, que reunió a más de 600 periodistas, el presidente de Nintendo, Tatsumi Kimishima, anunció la esperada fecha de lanzamiento de la nueva consola, el 3 de marzo, y su precio de salida al mercado: 29.980 yenes (245 euros /260 dólares) en Japón, 299 dólares en Estados Unidos.

Esta es la consola Nintendo Switch que será lanzada el próximo 3 de marzo del 2017. (Foto: Nintendo)

El coste del sistema, que se lanzará simultáneamente en EEUU, Canadá, Japón y varios países europeos, está por encima de las previsiones de los analistas (que vaticinaban un coste de entre 250 y 280 dólares para una consola que tiene un procesador peor que el de sus competidores, un Tegra de Nvidia customizado para la ocasión) y es superior al de la PS4 y la Xbox One de Microsoft.

Por si fuera poco, a tan solo unas horas de la presentación del Nintendo Switch, la reacción del mercado no se hizo esperar y las acciones de Nintendo cayeron hoy un 5,75 % hasta los 23.750 yenes (194,65 euros/ 207 dólares) en la plaza nipona, haciéndolo uno de los más fuertes en lo que va del año 2017.

Super Mario Odyssey

A pesar de todo esto, Nintendo apuesta por la nostalgia y trae de vuelta a varios de los juegos que marcaron historia en muchos de los ‘gamers’ del mundo. Entre estos resalta nada más y nada menos que Mario Bros, que vuelve con el título de Super Mario Odyssey.

En esta nueva entrega exclusiva para Nintendo Switch, Super Mario Odyssey, podremos ver de regreso a nuestro fontanero favorito, esta vez teniendo que atravesar por varias partes del mundo. Desde la gran ciudad hasta el desierto más recóndito para poder salvar a la princesa Peach que ha vuelto a ser capturada por su viejo enemigo: Bowser.

Sonic Mania

Por otro lado, también tenemos la vuelta de Sonic, que llega a Nintendo Switch con nada más y nada menos que Sonic Mania, el cual es una nueva entrega por parte de Sega a todos los fans de la saga en 2D, tal como lo fueron sus primeros títulos solo que adaptándole nuevos movimientos y mucho mejores gráficos.

The Legend of Zelda: The Breath of the Wild

Finalmente aquí llega la entrega con la que el Nintendo Switch espera volver a lo más alto del mundo: The Legend of Zelda: The Breath of the Wild.

Cuando salió el primer tráiler la gente se volvió ‘loca’, aludiendo de que este sería uno de los mejores videojuegos de la historia. Ahora, ya hay fecha de estreno para el mismo y este será el 3 de marzo del 2017, por lo que si eres fan de los juegos con mundo abierto y también de Zelda, vivirás una nueva experiencia en donde Link tendrá que hacer de todo para enfrentar al mal y rescatar a la princesa una vez más.

Es bueno resaltar que muchas empresas de videojuegos han mostrado interés en realizar títulos para la Nintendo Switch, llegando a contarse que saldrán alrededor de 80 juegos entre el 2017 y 2018. Entre las empresas que apoyarán a Nintendo se encuentran Atlus, Square Enix, Monolith Soft, EA, SUDA51 o Bethesda, cuyos representantes mostraron su interés por Switch en varias intervenciones durante la presentación.

El primer día de venta oficial del Nintendo Switch será realizado el 3 de marzo del 2017 en Japón, Europa y los Estados Unidos. Por el momento no hay fecha de llegada para Sudamérica pero se estima que será unos días después de que este salga a la luz. ¿Te lo comprarás?





