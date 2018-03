Nintendo Switch: fechas de estrenos de los juegos más aclamados

Nintendo Switch está a la vuelta de la esquina. El próximo 3 de marzo será una realidad en los comercios de todo el mundo, y en Europa ya conocemos cuáles son los juegos que acompañarán al lanzamiento de la máquina. Creemos necesario enumerar todo ese compendio de obras de forma organizada, de modo que hemos llevado a cabo esta pequeña guía a modo de calendario donde puedes ver, mes a mes o de estación a estación, cuándo se pondrán a la venta todos los juegos anunciados por el momento para la máquina híbrida de Nintendo.

Así pues, tras darse a conocer un enorme número de títulos para Nintendo Switch, que supera los 60 nombres, a continuación puedes ver cómo están las cosas por ahora, el diario de abordo para una travesía que está a punto de comenzar. ¿Es adecuado el precio estipulado por Nintendo en Europa, que no será menor de 329 euros? ¿Es bueno el número de juegos de lanzamiento? En nuestro país podría superar los mil soles según el cambio.

Juegos de lanzamiento – 3 de marzo

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

1-2-Switch

Skylanders Imaginators

Just Dance 2017

Super Bomberman R

Marzo de 2017

Snipperclips – ¡A recortar en compañía!

Has-Been Heroes

Fast RMX

Abril de 2017

Mario Kart 8 Deluxe – Día 28

Primavera de 2017

ARMS

Lego City Undercover

Rime

Redout

Disgaea 5: Complete

Puyo-Puyo Tetris

Verano de 2017

Splatoon 2

Otoño de 2017

The Elder Scrolls V: Skyrim

Invierno de 2017

Super Mario Odyssey

En 2017, con fecha por confirmar

Syberia 3

NBA 2K

Dragon Ball Xenoverse 2

Xenoblade Chronicles 2

Sonic Mania

Minecraft: Switch Edition

Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers

I’m Setsuna

Minecraft Story Mode: The Complete Adventure

FIFA

Steep