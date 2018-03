Nintendo Switch: fecha de venta, precio y cómo pagar online

Tal y como dijimos esta semana y la compañía nos prometió, Nintendo ha revelado hoy lo que nos faltaba por conocer de su Nintendo Switch, su siguiente consola de videojuegos. De Switch ya conocemos sus características, juegos, precio y fecha de lanzamiento oficial como podemos leer en ADSLZone, todos los detalles de un sistema que viene con la misión principal de recuperar las cifras tan bajas de venta que su antecesora Wii U dejó en la gran N, una gran consola que Nintendo nunca ha sabido bien cómo vender y sacarle todo el potencial que algunos de sus juegos mostraron que tenía y tiene.

Fecha y precio de Nintendo Switch

Empezamos por los datos que más preocupan ahora mismo al usuario tanto Nintendero como no nintendero: Fecha y precio. La primera está más que confirmada, siendo el 3 de marzo cuando Nintendo Switch saldrá a la venta. Pero la segunda es ahora mismo una duda que está provocando un caos de comentarios y división, puesto que no hay un precio oficial en euros. Se sabe que Switch costará 1.070 soles aproximadamente en Estados Unidos, un precio competitivo para un hardware que de nuevo busca ser algo original y no otra consola más en guerra con PS4 Pro y Xbox One S. Pero el problema es que no se suele respetar las cotizaciones en el mundo de los videojuegos, y se aplica el cambio literal, por lo que en Reino Unido serían 300 libras y en España 300 euros.

Lo malo es que al no ver un precio oficial en €, las tiendas digitales están aplicando sus propios ‘placeholders’, lo que nos ha llevado a ver que según Amazon Francia Switch costará 350€. En España la cadena GAME ha puesto lo que a priori parece el precio oficial que valdrá la consola en este país: 329,95€ para reservar en su web dando 20€ de adelanto. Lo curioso es que aunque todavía Nintendo no ha anunciado oficialmente el precio, Amazon España ha igualado la cantidad de GAME España y Switch vale lo mismo en la web de compras, con envío para recibirla el 3 de marzo.

Unboxing – ¿Qué trae su caja?

Directamente al abrirla veremos que la consola incluirá los mandos Joy-Con izquierdo y derecho junto a un soporte para mandos Joy-Con, que permite acoplar ambos para que funcionen como un solo mando; un conjunto de correas; una base de Nintendo Switch donde colocar la consola para conectarla al televisor; un cable HDMI y un adaptador de corriente. Se pondrán a la venta dos versiones: una con los Joy-Con grises y otra con un Joy-Con de color azul neón y otro rojo neón que seguro será la favorita de muchos.

Online de Pago

Buscando abrazar un concepto de juego más social que Wii U, se pueden conectar hasta ocho Switch de manera inalámbrica mediante la comunicación local. Y para divertirse jugando en compañía fuera de casa o sin tener que depender de un TV, basta con apoyar la consola en cualquier superficie con ayuda del soporte integrado (igual que haríamos con una tablet o un móvil con funda) y repartir los mandos Joy-Con. Asimismo, la consola permite disfrutar de partidas multijugador en línea mediante la conexión Wi-Fi. Pero uno de los datos que más ha sorprendido ha sido ver que la gran N se ha apuntado a esto del online de pago, igual que Sony y Microsoft.

Nintendo ha desvelado un nuevo servicio online por suscripción que arrancará por un periodo de prueba gratuito al lanzamiento. El servicio incluye una aplicación para teléfonos móviles que estará disponible en verano de 2017 y que permitirá a los usuarios invitar a amigos a jugar online, quedar para sesiones de juego y chatear mientras se juega a títulos compatibles. El servicio completo de pago estará disponible en otoño y reseña el compromiso de Nintendo para con el online, poco explotado en Wii U y que tras los éxitos de Super Mario Run y Pokémon GO en móviles parece que se tomará mucho más en serio.