Un analista defiende el pago on-line de Nintendo Switch

Piers Harding-Rolls, analista de la importante firma IHS, ha hablado para defender la controvertida decisión de Nintendo de aplicar pago de suscripciones al on-line de Switch. Es la primera vez que los nipones toman esta decisión.

“El poner el servicio on-line de pago es una decisión que tiene completo sentido. Tanto Microsoft como Sony han obtenido 2.700 millones de dólares en suscripciones el año pasado, y mucho de ello acaba reinvirtiéndose”.

Eso sí, también destacó que no es una decisión que vaya a ser fácil de encajar por parte de los aficionados. “Incluso así, puede ser una transición dura para el jugador medio de Nintendo”, comentó el analista.

