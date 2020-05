⭐ Conoce todos los trucos para ganar en Ludo Club, el juego más popular de Facebook ⭐

El juego está disponible desde el 2005, pero en este 2020 llegó su momento. Se trata de Ludo Club, el juego que la está rompiendo en Facebook y más ahora, en tiempos de cuarentena, donde quedarse en casa el mayor tiempo posible es fundamental para frenar la propagación del coronavirus.

Si ya te pegaste a este juego, sabrás que, como cualquier otro, este también tiene algunas técnicas para ganar con facilidad a tus oponentes. Si no los conoces todos o todavía te cuesta ganar tus partidas, te recomendamos echarle un ojo a la siguiente lista y estarás listo para jugar.

✍ Trucos para ganar en Ludo Club

¿Cómo ganar en Ludo Club Facebook? Primero que nada debes saber que, como cualuiqer otro juego, puedes ganar o perder. A veces te tocará irte derrotado, pues también juega la suerte. No obstante, los siguientes trucos aumentarán tus posibilidades de salir victorioso:

✅ 1. Reserva una ficha en la salida de tu base

No importa en qué parte del juego vayas, pero siempre trata de reservar una ficha en la salida de tu base. No puedes dejarle el camino libre a tu adversario.

✅ 2. Siempre mantente en las estrellas

Si ya estás avanzando con más de una ficha, deberás tratar de ubicar alguna de ellas (o ambas) en las zonas seguras. Estas se encuentran en el punto de partida de cualquier color o en las estrellitas, que se destacan de otros por estar en recuadros de color plomo.

✅ 3. Sacrifica tu última ficha

Entre exponer a una ficha cerca de ingresar a la zona de victoria a una que recién has sacado, qué movimiento elegirías. Exacto. No vale la pena arriesgar tanto avance. Juega con tu última ficha y si te comen, pues no te preocupes, pronto volverás a sacarla, pero para entonces ya aseguraste el ingreso de la primera.

✅ 4. No importa dejar pasar una ficha, lo que importa es ganar

Comer el peón de tu contrincante siempre será un placer, pero no siempre determinante para vencer. Si tienes que dejar pasar una ficha, hazlo, siempre y cuando tengas el camino despejado para llegar a la meta y ganar. Total, ese es el objetivo, ¿no?

✅ 5. Ficha en zona de victoria es punto asegurado

No es tan relevante tener a tus 4 fichas en juego si es que el otro rival ya tiene algunos en la zona de victoria. Ingresar aquí es fundamental, mucho más que estar cerca o en las estrellitas. Lo que sirve es asegurar el punto en la base. El dado, con el paso del juego, te dará el número que necesitas para ingresar el peón.

✅ 6. Sigue una ficha siempre y cuando sea alcanzable

Insisto, comer un peón del rival es satisfactorio, pero no te obsesiones con ello. Si lo ves muy lejos, tal vez sea mejor jugar con otra de tus fichas.

✅ 7. Fichas de respaldo

Si estás por cruzar por la base de tu contrincante, puedes optar por avanzar con alguna de tus otras fichas. En caso llegue esta segunda, y no te salgan números grandes, al menos esta segunda ficha hará que el rival la piense dos veces antes de salir a atacarte.

✅ 8. Escapa o intenta alcanzar a una ficha solo cuando te salga 6

Una jugada muy común, que todos ven venir pero poco pueden hacer para evitarlo, es cuando llegas al punto de partida de tu rival, te detienes en la zona segura y avanzas con otra ficha hasta esperar ese bendito 6 que te haga escapar con el primer peón. Sucede siempre y lo usan todos. No dejes de hacerlo, es una de las mejores estrategias para escapar. Esta misma ténica servirá para alcanzar a una ficha de tu contrincante.

Recuerda que el mayor número de casilleros que puedes avanzar con un lanzamiento de dados es 17 (6+6+5), a menos que logres matar a alguien en medio de estos tiros y logres avanzar aún más.

Ludo Club la rompe en varios países del mundo. Conoce los trucos que te darán mayores posibilidades de ganar. (Foto: Ludo Club)

✍ Errores frecuentes en ludo

Podríamos mencionar varios, pero hay unos 3 que siempre solemos cometer. Es momento de identificarlos y comenzar a ganar sin parar. ¿Cuáles son?

✅ 1. Que te salga 6 y utilizarlo con la misma ficha

Alcanzar a tu contrincante puede seducirte en todo momento, pero no podemos desaprovechar los 6 pensando solo en eso, menos cuando aun no has sacado ninguna otra ficha. Recuerda lo importante que será dificultar el camino de tu rival, teniendo un peón tuyo en el punto de partida, esperándolo.

✅ 2. Tratar de comer una ficha recién salida de tu rival

Si tu rival acaba de avanzar con una ficha desde su punto de partida y tienes la oportunidad de comerlo, primero debes conocer tus posibilidades de morir también. ¿Tu adversario tiene además de esa, otra ficha esperando en el punto de partida? Si la respuesta es sí, entonces deberás replantearte la posibilidad de ir por ella, pues si luego de comerla te sale un número bajo quedarás a merced de la otra ficha.

✅ 3. Avanzar con dos o hasta tres fichas juntas al mismo tiempo

No es muy poco común pero algunos suelen avanzar con sus fichas al mismo tiempo. Esto solo originará que tu rival te alcance con prontitud y, de seguro, logre comer alguna de ellas. Deberás tener mucha suerte para colocar a todas en zonas seguras antes de que llegue a ti.