La Varieté Al Derecho y al Revés, espectáculo familiar en sus últmas funciones

Lima. La Varieté Al Derecho y al Revés es una recopilación de números en código clown, en la que 7 payasos suben al escenario para presentar situaciones cotidianas bajo la mirada de la nariz.

“Veremos a un payaso afrontar irse a vivir solo, otro mostrando sus grandes inventos, parejas que se aman y se odian a la vez, una pedida de mano, una payasa añorando el pasado y otra enfrentando su muerte”, comenta Fiorella Gambini, directora de La vecindad Escuela de Clown.

Los clowns que forman parte del elenco son amantes y estudiantes de clown que están vinculados con La Vecindad Escuela de Clown desde hace algún tiempo y se encuentran en constante formación mostrando un buen y profesional trabajo escénico. “La Variaté se llama Al derecho y al revés porque los payasos se muestran completamente, no esconden nada al público, dejan ver sus mundos, no solo lo evidente si no también lo más íntimo”, vuelve a comentar Fiorella Gambini.

Los payasos y payasas de Al Derecho y al Revés harán que te veas reflejado en muchas situaciones cotidianas. (Foto: La Vecindad Escuela de Clown/ La Mina)

Esta puesta en escena nace de la necesidad que tiene el payaso de mostrarse ante público. Mostrarse desde todos los ángulos, mostrarse al derecho y al revés. En la escuela La Vecindad se trabaja el clown escénico desde hace 3 años y han desarrollado trabajos escénicos que reflejan la vida cotidiana pero desde la nariz. Siete valientes payasos y payasas deciden decir que sí a este proyecto y mostrarse completos, mostrar sus mundos, sus emociones y relaciones.

“Ha sido un proceso hermoso, arduo y de mucho aprendizaje, empezamos la exploración desde cero para poder crear números y de ahí pasar escoger que material mostrar. Nos quedamos con el material que más nos hacía vibrar y que mejor nos reflejaba, aunque en muchas ocasiones esto nos dejaba al descubierto y en un lugar vulnerable”, explica la directora.

Se trata de una propuesta llena de humanidad y amor. Los payasos y payasas de Al Derecho y al Revés harán que te veas reflejado en muchas situaciones cotidianas y puedas mirar tu mundo de una manera más amable. La temporada va hasta el 19 de noviembre en el Teatro La Histriónica – Ex Esamble, Barranco.

Lo que debes saber

Lugar: Teatro La Histriónica – Ex Ensamble

Dirección: Av. Francisco Bolognesi 397, Barranco

Fechas: 15, 22, 29 octubre, 5, 12 y 19 de noviembre

Hora: 8:00 p.m.

Entradas a la venta: Joinnus

Preventa General: S/. 35

Preventa Estudiantes y Jubilados: S/. 25

(Preventa hasta el 14 de octubre)

+ Para mayores de 18 años.