Estos son los sitios arqueológicos que podrás visitar gratuitamente este domingo

Llegó el fin de semana y muchas personas todavía no saben lo que harán esos días para divertirse. Si eres de ese grupo, déjame decirte que gracias a que desde el pasado 2 de julio el Poder Ejecutivo promulgó una nueva ley en la que se proclama que todos los ciudadanos peruanos pueden ingresar gratis el primer domingo de cada mes a los sitios arqueológicos, museos y lugares administrados por el Estado en todo el Perú, entonces ya sabes qué hacer.

Y es que, gracias a esta ley, nadie tiene excusa para decir que está teniendo un domingo aburrido, porque solamente basta con desplazarse al sitio arqueológico más cercano a su casa y listo. En el Perú existen aproximadamente 55 y a continuación te compartimos la lista

1. Zona Arqueológica Huaycán de Cieneguilla (Lima)

2. Zona Arqueológica Huaycán de Pariachi (Lima)

3. Zona Arqueológica Mateo Salado) (Lima)

4. Zona Arqueológica de Caral – Supe (Lima)

5. Zona Arqueológica de Áspero (Lima)

6. Zona Arqueológica de Vichama (Lima)

7. Sitio Arqueológico Pachacamac (Lima)

8. Sitio Arqueológico Puruchuco (Lima)

9. Sitio Arqueológico Huallamarca (Lima)

10. Sitio Arqueológico Pucllana (Lima)

11. Sitio Arqueológico de Ventarrón (Lambayeque)

12. Sitio Arqueológico Huaca Chotuna – Chornancap (Lambayeque)

13. Complejo Arqueológico Sicán (Lambayeque)

14. Sitio Arqueológico Huaca Rajada (Lambayeque)

15. Sitio Arqueológico Túcume (Lambayeque)

16. Zona Arqueológica de Kuelap (Amazonas)

17. Zona Arqueológica de Karajía (Amazonas)

18. Sitio Arqueológico de Pañamarca (Ancash)

19. Sitio Arqueológico Chavín (Ancash)

20. Sitio Arqueológico de Willkawaín (Ancash)

21. Sitio Arqueológico Sechín (Ancash)

22. Conjunto Arqueológico de Saywite (Apurímac)

23. Sitio Arqueológico Toro Muerto (Arequipa)

24. Sitio Arqueológico de Uyo Uyo (Arequipa)

25. Complejo Arqueológico sector Cheqo Wasi (Ayacucho)

26. Complejo Arqueológico de Intihuatana – Pomacocha (Ayacucho)

27. Zona Arqueológica Wari (Ayacucho)

28. Sitio Arqueológico de Ventanillas de Otuzco (Cajamarca)

29. Sitio Arqueológico Cumbe Mayo (Cajamarca)

30. Sitio Arqueológico Kunturwasi (Cajamarca)

31. Sitio Arqueológico Inka Wasi (Huancavelica)

32. Sitio Arqueológico de Uchkus Inkañan (Huancavelica)

33. Complejo Arqueológico de Garu (Huánuco)

34. Complejo arqueológico de Huanuco Pampa (Huánuco)

35. Sitio Arqueológico Kotosh (Huánuco)

36. Sitio Arqueológico La Centinela (Ica)

37. Sitio Arqueológico Tambo Colorado (Ica)

38. Sitio Arqueológico de Huayuri (Ica)

39. Torre mirador Líneas de Nazca (Ica)

40. Paisaje Arqueológico acueducto de Achaco (Ica)

41. Complejo Arqueológico Huacas del Sol y la Luna (La Libertad)

42. Complejo Arqueológico El Brujo (La Libertad)

43. Complejo Arqueológico Marcahuamachuco (la Libertad)

44. Sitio Arqueológico Chan Chan (La Libertad)

45. Sitio Arqueológico Cerro Baúl (Moquegua)

46. Complejo Arqueológico de Huarautambo – Yanahuanca (Pasco)

47. Monumento Arqueológico Sillustani (Puno)

48. Sitio Arqueológico de Cutimbo (Puno)

49. Sitio Arqueológico de Pukara (Puno)

50. Sitio Arqueológico Pukara (Puno)

51. Sitio Arqueológico Chinchero (Cusco)

52. Sitio Arqueológico Pikillaqta (Cusco)

53. Sitio Arqueológico Narihualá (Piura)

54. Sitio Arqueológico Wariwillka (Junín)

55. Sitio Arqueológico Cabeza de Vaca (Tumbes)

Cabe destacar que este beneficio no aplica al Parque Arqueológico Nacional Machu Picchu, así como el ingreso para los extranjeros no residentes del país. Por ello, no olvides tomar tus precauciones.