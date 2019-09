Muse en Lima: británicos de Kaiser Chiefs abrirán concierto en el Jockey Club

Lima. La banda británica Kaiser Chiefs será la encargada de abrir el concierto que Muse ofrecerá el martes 15 de octubre en el Jockey Club Hipódromo como parte de la gira mundial “Simulation Theory”, considerada como una de las más ambiciosas y espectaculares de los últimos años en la industria de la música.

Con dos décadas de trayectoria, esta será la primera vez que Kaiser Chiefs se presente en el Perú para tocar sus mejores canciones y mostrar su nuevo disco, “Duck”, editado semanas atrás, y que ha conseguido muy buenas críticas y comentarios por parte de la prensa especializada y de los seguidores del grupo, que esperan el inicio de su recorrido por Latinoamérica.

Desde su aparición, la banda ha editado siete discos de estudio: “Employment” (2005), “Yours Truly, Angry Mob” (2007), “Off with Their Heads” (2008), “The Future is Medieval” (2011), “Education, Education, Education & War” (2014), “Stay Together” (2016) y “Duck” (2019), que la ha llevado a tocar en importantes festivales como Glastonbury, Pinkpop, Reading, entre otros.

Muse llegará por primera vez al Perú como parte de la espectacular gira “Simulation Theory”, uno de los espectáculos más importantes que ha presentado a lo largo de su carrera, y que incluye una impresionante puesta en escena, luces, pantallas led, láseres, bailarines e intérpretes. A esto se suma la presencia robótica de “Murph”, la marioneta de un esqueleto extraterrestre que se apodera del escenario e interactúa con el público.

Conformado por Matt Bellamy (voz, guitarra y piano), Dominic Howard (batería) y Chris Wolstenholme (bajo), MUSE es una banda que ha editado 8 álbumes de estudio desde su aparición: “Showbiz” (1999), “Origin of Symmetry” (2001), “Absolution” (2003), “Black Holes and Revelations” (2006), “The Resistance” (2009), “The 2nd Law” (2012), “Drones” (2015) y “Simulation Theory” (2018)

Las entradas para asistir al concierto de Muse en el Jockey Club están a la venta en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro, y tienen un descuento del 15% hasta el 28 de septiembre, o hasta agotar stock, para todos los clientes de tarjetas de Interbank.

Precio de las entradas con 15% de descuento:

Campo A: 452 soles

Campo B: 282 soles

Tribuna: 146 soles