Machu Picchu tendrá nuevo horario y formato de ingreso desde enero del 2019

Uno de los lugares turísticos más visitados en el Perú es Machu Picchu. Esto en parte se debe a su belleza, la historia que la rodea y que actualmente es considerada una Las Nuevas siete maravillas del mundo moderno.

Desde enero del 2019, el horario y la forma de ingreso para visitarlo cambiará, ya que ahora las personas tendrán que registrarse. De acuerdo con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, esta medida es para que el ingreso de turistas a la ciudadela inca sea más ordenado.

“Esta acción es fundamental. Debemos buscar el orden. Así mejoraremos la experiencia del turista y conservaremos nuestro principal monumento histórico”, declaró el titular del Mincetur.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco contó a Perú 21 que los horarios de ingreso serán:

6:00 a.m. a 9:00 a.m.

9:00 a.m. 12:00 p.m.

12:00 p.m. a 3:00 p.m.

Luis Nieto Degregori, representante de la entidad, también resaltó al medio que la entrada para Machu Picchu será cada hora. Es decir: a las 6:00 a.m., 7:00 a.m. y 8:00 a.m.

Actualmente, los turistas pueden visitar el complejo arqueológico en dos horarios: 6:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 12:00 p.m. a 17:30 horas. Asimismo, en cada turno se permite el ingreso únicamente de 2 500 visitantes.