¡Maravilloso! The New York Times elige a Kuélap como uno de los sitios para visitar en el 2018

Han pasado pocas semanas desde el inicio del 2018 y ya comenzamos a recibir fantásticas noticias. Y es que el diario estadounidense The New York Times ha publicado su lista de los 52 lugares que no puedes dejar de visitar este año y al igual que en el 2017, Kuélap (Amazonas) destaca nuevamente entre los escogidos.

La fortaleza se encuentra en el puesto 29 y no el único atractivo de Sudamérica, de hecho, Colombia, Chile y Bolivia son tres países que también aparecen en el ránking realizado por el reconocido medio.

Al respecto, The New York Times comenta, “Debido a que hora existen muchas restricciones para visitar Machu Picchu, los turistas deben considerar darse una vuelta por la denominada Machu Picchu del Norte: Kuélap.”

Anímate a visitar Kuélap. (Foto: IStock)

Historia de Kuélap

Este bello sitio arqueológico preinca que se cree fue construido durante el siglo XI, tiempo el que empezó a desarrollarse la cultura Chachapoyas. Sus enormes murallas e interesante arquitectura dan a entender que funcionó como un conjunto poblacional. También cuenta con espacios ceremoniales y de residencia permanente.