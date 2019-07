Fiestas Patrias: ¿con qué actividades te encontrarás si visitas Huánuco?

Perú. Huánuco celebra en agosto su 480 aniversario, pero desde mucho antes, por Fiestas Patrias, presentará actividades dignas de ser apreciadas y compartidas por todo viajero.

Las actividades iniciarán el 27 de julio con el clásico desfile cívico escolar y de las distintas instituciones educativas. Ya en la tarde, se realizará la infaltable serenata al Perú.

El 28 de julio, todo empezará muy temprano con la salva de 21 camaretazos en la Plaza de Armas. A continuación, se celebrará una misa y el Te Deum en la catedral de Huánuco.

Rol de actividades en Huánuco por Fiestas Patrias:

27 de julio

Desfile Cívico Escolar, Cetpros, institutos y universidades por aniversario patrio.

Lugar: Plaza de Armas de Huánuco.

Hora: 8 a.m.

Serenata a la patria – 198 aniversario

Lugar: Plaza de Armas de Huánuco.

Hora: 5 a.m.

28 de julio

6 a.m.: Salva de 21 camaretazos.

7 a.m.: Misa Tedeum de aniversario patrio.

8 a.m.: Izamiento del Pabellón Nacional y desfile cívico, militar.

12:00 p.m.: Sesión solemne por aniversario patrio. Lugar: Salón San Sebastián.