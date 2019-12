Feria del Libro Ricardo Palma: conoce la programación para el 5 de diciembre

La Feria del Libro Ricardo Palma sigue para deleite de todos aquellos que disfrutan de la lectura. Y es que aquí adultos y niños pueden encontrar libros y otros productos a muy buen precio.

Aunque, eso no es todo porque en el evento también disfrutarán de una gran variedad de actividades como firma de autógrafos y encuentros con sus escritores favoritos. Esta abre sus puertas a las 2:00 p.m.

Para que te animes a recorrerla, a continuación, te compartimos la programación para este 5 de diciembre.

Auditorio Martín Adán

14:00

Infantil: Lectura Libre Organiza: Cámara Peruana del Libro

15:00

Infantil: Color-Lea Organiza: Cámara Peruana del Libro

16:00

Infantil: Turbo, la tortuga valiente Participan: Luis Francisco Palomino Organiza: Estación La Cultura

17:00

Infantil: Pulgarcito barrigón y el cuervo sin miedo Organiza: Estación La Cultura

18:00

Presentación de libro: La Marsellesa de José Caro Organiza: Grupo Editorial Caja Negra

19:00

Desafíos para la cultura en el Bicentenario Participan: Elena Burga, Alejandro Neyra y José Carlos Alvariño Modera: Karen Bernedo Organiza: Cámara Peruana del Libro

20:00

Presentación de libro: Llámalo como quieras de Keith Lee Morris Participan: Dante Trujillo y Jaime Vargas Luna Organiza: Pesopluma

Auditorio Antonio Cisneros

14:00

Presentación de libro: Volver a sentir de Iván Rodríguez Participan: Carlos Cavero Organiza: Editorial Apogeo

15:00

Mesa redonda: La Narrativa Andina en el Perú Participan: Socrates Zuzunaga Huaita, Francisco León Carrasco y Macckeey Soto Aguirre Organiza: Grupo Quimérica

16:00

Presentación de libro: II Concurso Ositrán contigo por las rutas del Perú Participan: Verónica Zambrano Copello, Juan Carlos Mejía Cornejo, Angela Arrescurrenaga Santisteban y Rosario Bazalar Huamán Organiza: Ositran

17:00

Presentación de libro: César Vallejo. Todos los poemas de Ricardo González Vigil Participan: Iván Rodríguez Chávez, Ramón León Donaire y Jorge Kishimoto Yoshimura Organiza: Universidad Ricardo Palma

18:00

Presentación de libro: Derecho del medio ambiente y desarrollo sostenible de María Medrano Sánchez y Jessica Obedo Cuadra Participan: Vladimir Velásquez y Jaime Deza Organiza: Universidad Alas Peruanas

19:00

Un llamado al voto responsable Participan: Percy Medina y Rosa María Palacios Organiza: Cámara Peruana del Libro

20:00

Presentación de libro: Me quiero, no me quiero, me quiero de Lorena Salmón Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial