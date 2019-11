Feria del Libro Ricardo Palma: conoce las actividades para el 27 de noviembre

La Feria del Libro Ricardo Palma abrió sus puertas para deleite de todos los amantes de la lectura. Aquí no solamente niños y adultos podrán encontrar esa publicación que tanta deseaban a un precio económico y que por diferentes motivos no habían adquirido, si no que también disfrutarán de diversas actividades.

A continuación, te presentamos la programación del 27 de noviembre que inicia a las 2:00 p.m. (hora de apertura del evento).

Auditorio Martín Adán:

14:00 p.m.

Infantil: Lectura Libre Organiza: Cámara Peruana del Libro

15:00 p.m.

Infantil: Lectura Libre Organiza: Cámara Peruana del Libro

16:00 p.m.

Infantil: Color-Lea Organiza: Cámara Peruana del Libro

17:00 p.m.

Taller: Tarjetas Pop Art Organiza: Cámara Peruana del Libro

18:00 p.m.

Mesa redonda: Ricardo Palma. Literato y político Participan: Oswaldo Holguín Callo, Carlos Alberto Pérez Garay y Sara Beatriz Guardia Modera: Miguel Arturo Seminario Organiza: Jurado Nacional de Elecciones

19:00 p.m.

Mesa redonda: Evaluación del Decreto de Urgencia: a la espera de una nueva Ley del libro Participan: Silvia Gonzales y Miguel Torres Modera: Pedro Villa Organiza: Cámara Peruana del Libro

20:00 p.m.

Presentación de libro: Ismandro de Enrique Pinilla Sánchez-Concha Participan: Alonso Rabí Do Carmo y Emilio Bustamante Quiroz Organiza: Universidad de Lima

Auditorio Antonio Cisneros:

14:00 p.m.

Presentación de libro: Más allá de tus pupilas de Janeth Villegas Participan: Eduardo Pucho Organiza: Editorial Autómata

15:00 p.m.

Presentación de libro: Narrativa de Jorge Ureta Sandoval Participan: Carlos Echevarria y Efer Soto Organiza: Editorial Apogeo

16:00 p.m.

Presentación de libro: Esquina bajan de Carlos Chacón Participan: José Valdizán Organiza: Universidad San Ignacio de Loyola

17:00 p.m.

Presentación de libro: 50 tradiciones de Ricardo Palma castellano-quechua de Mario Mejía Huamán Participan: Iván Rodríguez Chávez y Ramón León Donaire Organiza: Universidad Ricardo Palma

18:00 p.m.

Presentación de libro: Apuntes para la formación de un grupo de teatro de Juan José Oviedo Participan: Vladimir Velásquez y Jaime Deza Organiza: Universidad Alas Peruanas

19:00 p.m.

Presentación de libro: Estación delirio de Teresa Ruiz Rosas Organiza: Penguin Random House Grupo Editorial

20:00 p.m.

Grandes autores que han sido refugiados Participan: Mariella Sala, Pedro Llosa y Francisco Tumi Organiza: Cámara Peruana del Libro y ACNUR