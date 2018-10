Este fin de semana disfruta de obras de teatro y los 90 años de Mickey Mouse de forma gratuita

Francesca Villanueva 12.10.2018 / 17:25 PM

Llegó el fin de semana, lo que significa que podrás dormir un poco más y, sobre todo realizar actividades que te ayuden a relajarte, olvidarte de las responsabilidades laborales y pasar momentos divertidos con tu pareja, familia o hijos.

¿No tienes nada definido todavía? Te contamos que durante estos días en Lima se realizarán una gran variedad de actividades gastronómicas, culturales y teatrales, por lo que no tendrás excusa para quedarte en casa.

A continuación, te presentamos una lista de cinco de ellas para que elijas la mejor.

1. Festival de la Tanta Wawa

Este pan es uno de los favoritos de muchas personas, ya que su sabor tiene un toque dulce. Sabiendo ello, La Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería se une a la Municipalidad de Lince para juntos realizar este evento.

Se llevará a cabo este 13 y 14 de octubre en el parque Pedro Ruíz Gallo (Av. Juan Pardo de Zela 500) desde las 9 a.m. La entrada es libre y aquí los asistentes no solamente disfrutarán de este alimento, sino también de postres como mazamorra morada, picarones, arroz con leche, leche asada, crema volteada, bola de oro, dulces de chincha, etc.

2. Frankenstein para grandes y chicos

¿Amante del teatro? Esta obra te encantará, trata sobre una niña de 12 años llamada Sofía que le pide a su padre que le lea un libro del mismo nombre y mientras ocurre eso, ambos aprenden una gran lección.

Se presentará el sábado 13 en el auditorio del Británico en San Juan de Lurigancho (Av. Próceres de la Independencia 1531) a las 11:30 a.m. y en el de Los Jardines SMP (Av. Alfredo Mendiola 1200 – San Martín de Porres) a las 4:30 p.m.

3. Exposición de arte

La Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú cumplirá 100 años y con ese motivo se presentarán cuatro exposiciones organizadas por un equipo de curadores, el apoyo institucional del ICPNA y de la Municipalidad de Miraflores.

Esta muestra presentará una serie de imágenes con contexto urbano, social y político. La entrada es gratuita y se presentará en la Sala Raúl Porras Barrenechea del Centro Cultural Ricardo Palma del 4 al 28 de octubre.

4. Mickey cumple 90 años

El ratón más famoso del mundo festejará su 90 aniversario y por ello en Perú se realizará una exhibición interactiva. El recorrido permitirá que los visitantes pueden conocer más sobre la creación de Walt Disney, a través de fotografías y videos.

La exposición estará hasta el 14 de octubre desde las 2 p.m. hasta las 10 p.m. en el centro comercial Plaza Norte y visitarla no tiene costo.

5. Obra para los amantes de la gastronomía

Esta puesta en escena trata sobre un cocinero amante de las coplas que a través de ellas cuenta la historia de sus utensilios de cocina y así busca revalorar la gastronomía peruana.

La entrada es gratuita y se podrá disfrutar en el centro cultural Británico de pueblo libre (Av. Bolívar 598), 11:30 a.m. y en el de San Miguel (Av. La Marina 2554) a las 4:30 p.m.