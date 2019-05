¿No tienes planes para el fin de semana? Descubre algunas opciones gratuitas

Llegó el fin de semana, lo que quiere decir que podrás relajarte y sobre todo olvidarte de los pendientes del trabajo. Para muchos eso significa dormir hasta tarde y estar en casa viendo películas o tal vez hacer una maratón de su serie preferida.

Para otros quiere decir salir con sus amigos, pareja o familiares y divertirse realizando alguna actividad. En Lima hay una gran variedad y lo mejor es que muchas de ellas son gratis, por lo que no tendrás que preocuparte por gastar.

¿Pero cuáles son esas cosas que puedes hacer? A continuación, te dejamos algunas opciones y esperamos elijas la que más se acomoda a tus gustos.

1. XI Encuentro Amateur de Cuentacuentos y Monólogos ‘Tengo la palabra’

En este evento, más de 70 artistas narrarán e interpretarán monólogos, a través de los cuales buscan cautivar al público. La cita es el sábado 4 a las 4:00 p.m. en el Auditorio Jinnai, Centro Cultural Peruano Japonés (Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María). Entrada libre.

2. Evento gastronómico

Si eres amante de los dulces, entonces este festival te encantará porque aquí los postres peruanos tienen un papel protagónico. Lo organiza ASPAN (Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería) con la Municipalidad de Magdalena del Mar. Será hasta el 5 de mayo desde las 10 a.m. en el Malecón Castagnola al final de av. Sucre, espalda del estadio Chamochumbi. Ingreso sin costo.

3. Festival de Títeres

Usando marioneta se relatará la historia de el ‘Churi’, la cual cuenta la historia del viaje de un pequeño héroe por parajes amazónicos habitados por los seres del río y el monte. Será a las 4:00 p.m. en el auditorio Dai Hall del Centro Cultural Peruano Japonés (Av. Gregorio Escobedo 803, Jesús María). Entrada gratis.

4. Exposición en honor ‘Ryszard Jaxa Malachowski’

Este arquitecto es uno de los más famosos en el país, ya que ha sido el encargado de formar generaciones de arquitectos en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por 33 años.

Por tal motivo, el Centro Cultural Peruano Británico está realizando esta muestra donde presenta sus trabajos. Estará hasta el 31 de mayo de Lunes a sábado de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. Domingos y feriados de 2:00 p.m. a 8:00 p.m. Ingreso gratuito.

5. Día del Cómic

Si eres fanático de las historietas no puedes perderte este evento que se realiza desde el 2002. En Perú, la cita es en el Centro Comercial Cyber Plaza (avenida Garcilaso de la Vega 1348 en Lima. Frente al Real Plaza de Centro Cívico) este sábado 4 de mayo de 11: 00 a.m. a 9:00 p.m. y domingo 5 de mayo de 11:00 a.m. a 6:00 p.m. La entrada es libre.

Adicional

Casa Magia

Con el fin de ayudar a que más niños con cáncer de bajos recursos puedan recibir tratamiento, la asociación MAGIA realizará este 4 y 5 de mayo la VI edición del Jardín Abierto. Será de 10:30 a.m. a 9:00p.m. y la entrada costará S/. 20.00.

Los asistentes podrán disfrutar de talleres y actividades con Fito Espinosa, la reconocida chef Sandra Plevisani, entre otros artistas y especialistas.

Obra Abierta

Exposición que se ha realizado con la Escuela de Artes Visuales Corriente Alterna inspirada en Octavio Paz, autor del ensayo Corriente Alterna (1973), que de manera poética reconoce un quiebre cultural que determina un nuevo camino en la historia. Estará hasta el 25 de mayo en el horario de lunes a viernes de 9:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 18:00. La cita es en el Hub Cultural de UCAL (Av. La Molina 3755- La Molina) sin costo, pero previa inscripción a hubcultural@ucal.edu.pe