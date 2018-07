Cusco es nombrado el sitio favorito del Centro y Sur de América

La belleza y majestuosidad de Cusco ha logrado que la ciudad se vuelva cada vez más popular alrededor del mundo y sean muchas las personas que la visitan diariamente o la tienen en su lista de destinos a conocer.

Tal vez por eso, no es muy sorprendente que dentro de una encuesta realizada por la revista estadounidense Travel and Leisure, el sitio fuera nombrado como uno de los preferidos por viajeros del Centro y Sudamérica. Esto se dio a conocer en el marco de los resultados de su premiación ‘World’s Best Awards 2018’ del medio.

De acuerdo con los votantes, Cusco posee una arquitectura maravillosa que tiene la capacidad de deslumbrar con su belleza a todo aquel que la visite. Asimismo, ellos comentan que su gastronomía es una de las mejores del mundo.

La ciudad imperial ocupa el primer lugar de la lista seguida por Río de Janeiro (Brasil), Antigua (Guatemala), Buenos Aires (Argentina), y Bogotá (Colombia). También, cuatro hospedajes ubicados en Perú recibieron reconocimientos en la categoría de Mejores Hoteles del Mundo.

Inkaterra La Casona obtuvo el cuarto puesto en la lista global y como el mejor a nivel de América Central y del Sur. Por otro lado, Inkaterra Hacienda Urubamba ocupó el lugar 14, Tambo del Inka en el número 35 y Sol y Luna en el 91 a nivel mundial. Aquí podrás conocer la cantidad de votos que cada ciudad logró.