Cusco: conoce las actividades que se realizarán en su mes jubilar

Cusco es uno de los lugares más visitados del Perú debido a sus maravillosos destinos turísticos, entre los que tenemos a Machu Picchu. Aunque, en junio la llegada de turistas es mayor debido a que durante ese mes se festeja el Inti Raymi.

Asimismo, porque es una temporada festiva para los habitantes de la ciudad. Por tal motivo, a continuación, te compartimos las actividades que se ofrecerán durante cada día.

Miércoles 5 de junio

A las 10:00 a.m. se cumplirá con la jornada cívica ‘Apaga el motor de tu vehículo’ por el Día Mundial Del Medio Ambiente, la actividad es organizada por el Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA).

Jueves 6

A las 2:00 p.m. se desarrollará el foro regional “Mujer Indígena, Violencia Familiar E Interculturalidad” organizado por la Corte Superior de Justicia del Cusco en el palacio de justicia. Dos horas después habrá un Flash Mob con una Danza Típica Y Contemporánea en la plaza de Armas. Organiza la Dirección regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur).

Viernes 7

A las 9:00 a.m. se desarrollará el VII Coloquio Institucional “Cusqueñidad, Peruanidad y Cultura Andina-75 años del Inti Raymi y fiestas del Cusco” organizado por la Emufec y el Instituto Americano de Arte en Centro de Convenciones Cusco (Sala Ollantaytambo).

Por otro lado, a las 5:30 p.m. se efectuará la ceremonia ancestral “Pachamamaman Haywarikuy” u ofrenda a la pachamama a cargo de Hatun Ayllu Korikancha en la explanada del Coricancha (Av. El Sol), dos horas después, a las 19:30 horas, habrá un concierto de gala de la Orquesta Sinfónica del Cusco “Homenaje Al Cusco” organizado por la Dirección de Cultura.

Sábado 8

Desde las 8:00 a.m. se escenificará el “Ajha Raymi” organizado por la Municipalidad del Cusco y la Asociación de Picanteros en la plazoleta San Pedro, una hora después empieza el pasacalle “Alegoría de la fiesta de la Virgen del Carmen de Paucartambo” organizado por el consorcio jardines particulares en la plaza de Armas.

A las 10:00 a.m. se desarrollará el XXXII Festival Folclórico “Wayna Raymi 2019”, organizado por el colegio San José de La Salle, en el sector Molleray del distrito de San Sebastián.

A las 5:00 p.m. se inaugura el I Festival Internacional de las Artes “Qosqo T’ikarinampaq” en la plaza Regocijo.

Domingo 9

Se llevará a cabo la Fiesta de Pentecostés, festividades centrales del Señor de Torrechayoq (Urubamba) y del Señor de Choqekillka (Ollantaytambo).

A las 4:00 a.m. habrá peregrinación a la ceremonia de espiritualidad andina autóctona de agradecimiento en la montaña sagrada del Apu Ausangate organizado por la asociación Qosqo Pututo Q’epachi.

Lunes 10

Desde las 9:00 a.m. habrá desfile de danzas típicas protagonizada por niños de nivel inicial en la plaza de Armas del Cusco.

A las 2:00 p.m. también se desarrollará un desfile de danzas, pero con los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Los Andes.

Martes

A las 9:00 a.m. se inicia el desfile de danzas típicas de instituciones educativas del nivel primario en la plaza de Armas; al día siguiente lo harán los escolares de secundaria.

Jueves 13

Desfilarán estudiantes de la Universidad Global en la plaza de Armas.

Viernes 14

Este día los protagonistas serán los de la Universidad Peruana Austral.

Sábado 15

Se realizará una retreta de la banda de músicos de la Policía Nacional.

Domingo 16

Empezará a las 10:00 a.m y consiste en la presentación de estudiantes de la Escuela Superior Autónoma De Bellas Artes “Diego Quispe Tito”.

Lunes 17

A las 8:00 a.m. más de 18,000 estudiantes de la Universidad Nacional De San Antonio Abad (Unsaac) presentarán danzas y alegorías en la plaza de Armas. A las 7:00 p.m., la Orquesta Magisterial de Cusco ofrecerá un concierto de música ancestral cusqueña en el Teatro Municipal del Cusco (Mesón de la Estrella 149).

Martes 18

La Universidad Particular Andina Del Cusco ofrecerá danzas y alegorías en la plaza de Armas del Cusco desde las 9:00 a.m.

Jueves 20

La plaza de Armas de Cusco lucirá abarrotada de vírgenes y santos para el inicio, desde las 9:00 a.m., del Corpus Christi Cusqueño, en la plaza de San Francisco continuarán las ferias, gastronómica y de frutas. A las 12:00 p.m. comenzará la solemne procesión del Corpus Christi Cusqueño.

Viernes 21

A las 6:00 a.m. se dará inicio al V encuentro de los pututeros de la región del Cusco “Llapan Qosqontin Pututerukunaq Tinkuynin 2019” con el sonar de los pututos y encendido del fuego nuevo en la explanada del Coricancha.

Sábado 22

Cusqueños provenientes de provincias ofrecerán desde las 11:00 a.m. será el desfile de las 12 provincias y saludo a Cusco en la Plaza de Armas del Cusco.

Domingo 23

Será el Gran Desfile Cívico En Honor Al Cusco Eterno tras el repique de campanas y la Gran María Angola desde las 8:00 a.m., media hora después sale en procesión la bandera del cusco desde el palacio municipal a la plaza de armas, portada por las autoridades de la ciudad, jefes de instituciones e invitados. A las 9:30 a.m. se inicia el desfile en sí.

Lunes 24

Se desarrollará el Inti Raymi o fiesta del sol en sus tres escenarios, a las 00:00 a.m. se dará el saludo al cusco: el pueblo entona el himno al cusco y anuncia la fiesta del sol (abrazo de hermandad cusqueñista. A las 7:30 a.m. la concentración de autoridades en el palacio municipal del Cusco), 7:45 izamiento del pabellón nacional y la bandera del cusco (anuncio de la fiesta del sol con pututos). A las 8:00 a.m. Misa y tedeum en la Catedral.

Martes 25

Desde las 10:00 a.m. se dará inicio a la puesta en escena del “kutiriq raymi” (vuelve la fiesta a mi pueblo) en el penal de Qenccoro, a las 2:30 p.m. el Festival del Sol (presentación de danzas regionales y ganadores de los desfiles de las fiestas del Cusco) en el Coliseo Cerrado “Casa de la Juventud”.

Jueves 27

Desde las 3:00 p.m. horas se desarrollará la tradicional octava de la festividad del Corpus Christi Cusqueño en la plaza de Armas del Cusco.

Viernes 28

A las 7:30 p.m. habrá un concierto de gala de la orquesta sinfónica del Cusco “homenaje a músicos ilustres del Cusco” en el Teatro municipal del Cusco.

Sábado 29

Será el tradicional “Hamuy Purimusun 2019” (caminata ecológica en las faldas del Apu Huanacaure) y visita a la comunidad saludable de Sunccu, en San Jerónimo; el acto comienza a las 7:00 a.m. en la comunidad campesina de Sunccu–quebrada de Huanacaure.

Domingo 30

Desde las 9:00 a.m., izamiento del pabellón nacional y la bandera del Cusco en la plaza de Armas del Cusco.

Fuente: Andina