Año Nuevo: 4 playas para darle la bienvenida al 2020

Año Nuevo es una fecha que muchas personas utilizan para viajar junto a sus familiares, amigos o esa persona especial porque para la mayoría hacer eso es una especie de cábala. Siendo el lugar preferido una playa.

Por tal motivo, Lennart Ruff, cofundador de Recorrido.pe, te recomienda cuatro playas para celebrar a lo grande el inicio del 2020.

1. Punta Sal

Está a 80 km de la ciudad de Tumbes (una hora y media en bus) y es considerada una de las hermosas, debido a su arena de grano fino. Es muy visitada porque se puede practicar deportes acuáticos como surf, motonáutica, pesca deportiva y buceo.

2. Vichayito

Localizado en Piura es el lugar ideal para aquellos que también desean acampar y disfrutar de refrescantes baños en el mar porque no hay muchas rocas.

3. Las playas de Caravelí

Se encuentran a seis horas de la ciudad de Arequipa y no solo te enamorará con sus bellos paisajes, si no también con sus deliciosos platillos como como saltado de caña brava, cebiche de aceitunas, etc.

4. Las Delicias

Localizada en Trujillo y está rodeada de una fauna muy variada. Asimismo, posee arena fina y suave, perfecta para realizar deportes como fútbol o voleibol de playa.

Ahora, elige el sitio que deseas conocer, prepara tus maletas y alístate para disfrutar del lugar.