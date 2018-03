6 actividades gratuitas para vivir un fin de semana inolvidable

Llegó el fin de semana, sí, esos días que tanto esperabas para poder relajarte y disfrutarlos en familia, con los amigos o en pareja. Durante ese tiempo, los que trabajamos o estudiamos, solo queremos divertirnos y si es de manera gratuita, pues mucho mejor.

Con la intención de que le saques el máximo provecho y no dejes de pasarla bien, en esta nota te presentamos una serie de actividades que podrás realizar en Lima durante el viernes, sábado y domingo, con el plus de que no deberás pagar ni un sol por ellas. ¡Toma nota!

1. Conoce el Olivo plantado por San Martín hace 374 años

Esta es una gran oportunidad en el bosque El Olivar de San Isidro donde se realiza un tour peatonal. El punto de encuentro es el Museo Marina Núñez del Prado, la casa de estilo neocolonial donde la escultora boliviana vivió muchos años y que alberga sus más hermosas obras en ónix blanco, madera, piedra de granito y bronce.

Al terminar la visita al museo se inicia un recorrido por el bosque El Olivar visitando el único árbol de olivo sobreviviente plantado por Fray Martín de Porres. Su ubicación fue posible gracias a un estudio científico con tecnología de punta realizado por especialistas locales y expertos de la Universidad Politécnica de Madrid, quienes confirmaron que la edad del ahora llamado “olivo histórico” es de 374 años.

El paseo continúa con el antiguo molino y prensa para extraer aceite que tienen 200 años, ambos llegaron a San Isidro desde Arequipa en el año 1960. Se realiza todos los sábados a las 3 pm. en calle Antero Aspíllaga 300, San Isidro. Es totalmente gratis.

2. Festival Helados del Mundial

Si eres amante de los deliciosos y refrescantes postres, esta es tu oportunidad. Habrá exhibición de la preparación de los helados mundialistas, así como degustación de raspadillas artesanales y presentaciones artísticas.

La Municipalidad de Lima realiza la feria “Helados del Mundial”, desde este viernes 02 hasta el domingo 04 de marzo en la Alameda Chabuca Granda a partir de las 10:00 am. El ingreso es gratuito.

3. Esquina musical

Miraflores promueve de forma gratuita un espacio donde los niños y niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores, tienen la oportunidad de apreciar diversas canciones y ritmos representativos de cada región de nuestro país.

Hora: sábados de 11:30 a.m. a 12.30 p.m. en Parque Reducto N°2 (av. Ramón Ribeyro N° 490, Miraflores).

4. Concierto y Museos abiertos

Museos Abiertos, la iniciativa del Ministerio de Cultura que permite el ingreso libre a todos los museos , sitios arqueológicos y lugares históricos administrados por el Estado el primer domingo de cada mes, vuelve este cuatro de marzo con la puesta en escena de Los Mirlos y Mar de Copas en el Museo de Sitio “Arturo Jiménez Borja” de Puruchuco, en el distrito de Ate.

5. Deliciosos postres y helados en feria de Magdalena

El distrito de Magdalena del Mar será sede de la feria de repostería Dulce Helado Fest II, donde el público en general podrá degustar exquisiteces en postres y más de 30 variedades de helados artesanales. Se realiza del viernes 2 al domingo 4 de marzo en el malecón Castagnola, ubicado en las cuadras 3 y 4 del jr. Diego Ferré, espalda del Coliseo Aldo Chamochumbi, al final de la av. Sucre, de 10.30 a 20.00 horas. El ingreso es gratis.

6. Exposición para los amantes del cómic

I Festival de la Ilustración al Comic tiene programadas dos jornadas dedicadas a la animación, el comic, el fanzine y la ilustración, con una amplia serie de actividades: feria, talleres, charlas, conversatorios y un concierto de cierre.

La feria del festival contará con más de 20 feriantes del mundo del comic, el fanzine, sellos y editoriales independientes.

Organizado por Seres Invisibles, Cine Club UCH & Salchipapa Ediciones, va del 2 al 3 de marzo 2018, y sus actividades arranca a partir de las 4 pm. Lugar: Centro Cultural UCH y el ingreso es libre.