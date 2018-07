5 actividades gratuitas que puedes hacer en Lima por Fiestas Patrias

Francesca Villanueva 27.07.2018 / 17:10 PM

Julio es especial para los peruanos, porque significa que llegan las Fiestas Patrias (celebraciones por la Independencia del Perú) y como este año la festividad será sábado y domingo, en algunas empresas 27 de julio ha sido declarado feriado, dando a sus trabajadores la posibilidad de viajar y disfrutar de un feriado largo.

Aunque, si eres del grupo que solamente tendrá libre el fin de semana y cree que no encontrará nada para divertirse, déjame decirte que eso no es cierto porque en Lima hay una gran variedad de cosas por hacer y lo mejor es que son gratuitas, por lo que tu bolsillo no se verá afectado.

Para que puedas escoger cuál es la actividad que va con tus preferencias, a continuación, te brindamos una lista de 5 de ellas.

1. Hatun Huánuco

En esta muestra, los visitantes podrán ver una réplica de las Manos Cruzadas de Kotosh, textiles, cerámicas e imágenes de personajes ilustres del departamento. Está ubicada en la Casa O’Higgins (Jirón de la Unión 554, Cercado de Lima 15001) y atenderá durante los tres días en su horario usual de 10 a.m. a 8 p.m. El ingreso es libre.

2. Celebra Perú

Durante julio se festeja un año más de la Independencia del Perú y una forma de hacerlo es disfrutando de un delicioso platillo nacional. Sabiendo ello el Jockey Plaza está llevando a cabo un evento en el que los asistentes pueden disfrutar de una gran variedad de potajes y shows artísticos hasta el 29 de este mes. El evento es gratis y se realiza en el primer nivel del Ovalo Sol de 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

3. Disfruta de danzas típicas

Porque toda fiesta debe incluir bailes, los días 28 y 29 de julio, las personas que visiten el Jockey Plaza podrán disfrutar de una gran variedad de danzas típicas de la Costa, Sierra y Selva del Perú como marinera, festejo, La diablada, entre otras.

La entrada es gratis y el horario es de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

4. Feria de postres

La gastronomía peruana contiene deliciosos dulces que encantan el paladar de muchas personas y la llegada de las Fiestas Patrias es una buena opción para disfrutar una gran variedad de ellos. Por tal motivo, en el centro comercial La Rambla de Brasil (Av. Brasil 702, Breña) se realizará un evento de estas delicias.

El ingreso es sin costo y el horario es de 12:00 p.m. a 10:00 p.m. Finaliza el 29 de julio.

5. Celebración gastronómica del Bicentenario

Hasta el 29 de julio en la plaza Túpac Amaru de Magdalena Del Mar, la asociación Dulce Perú y la comuna de ese distrito llevará a cabo un festival gastronómico que contará con una gran variedad de potajes y postres peruanos. El evento es gratuito y el horario es de 10:00 a.m. hasta las 9:00 p.m.