Perú es sede del 51º Congreso Mundial de Inteligencia de Medios FIBEP

El mundo digital se ha vuelto parte importante de nuestra vida, por lo que los modelos de negocio también han cambiado. Esto ha ocasionado que las empresas cambien la forma de monitorear a sus consumidores y potenciales clientes.

Y es que ahora utilizan la inteligencia de medios, la cual les permite estar un paso adelante, entender mejor a su competencia y reconocer a las posibles amenazas que se encuentran en internet.

En Perú hay muchos empresarios que desean saber al respecto, así que el país se ha vuelto sede del 51º Congreso Mundial de Inteligencia de Medios FIBEP que se llevará a cabo hasta el 7 de noviembre en el JW Marriott bajo la organización de la Federación Internacional de Empresas de Monitoreo y Media Intelligence (FIBEP).

“Nos pareció un excelente momento presentar la candidatura de Perú como sede de este congreso porque es un país que está creciendo, que cuenta con un mercado en desarrollo y excelentes profesionales en la materia. Además, es un destino turístico destacado”, indicó Laura García, presidente de FIBEP.

Durante esos días se abordarán asuntos de monitoreo mediático, privacidad e integridad de datos, copyright, evolución del consumo de datos, medidas, tendencias de análisis y medición de las relaciones públicas, post-verdad, manipulación de información y noticias falsas, desarrollo tecnológico, comunicación en la era 5.0, el impacto de la cibernética en el marketing y perspectivas futuras para industrias comunicacionales e inteligencia de medios.

Se contará con la participación de Renée Richardson (MIT Sloan School of Management); Jonathan Taplin (USC Annenberg); Alice Ting (The New York Times); Elías Selman (América Economía); Tom Rowland (Meredith Corp.); Oresti Patricios (Ornico); Michael O’Connell (AAP Medianet); Todd Murphy (Universal Information Services); Lorena Marino, subsecretaria de Comunicaciones del gobierno de Buenos Aires; Urpi Torrado (Datum Internacional); Francisco Carvajal (Ibope Media); Ricardo Maguiña (CONAR); Juan Fernando Giraldo (Buho); y Nicolas Novoa (ADEPA).