Lunahuaná: cuna de la aventura y sol todo el año al sur de Lima

Si te gusta la aventura, quieres disfrutar de los rayos del sol y olvidarte del tráfico de Lima, pero no quieres alejarte de la capital o manejar muchas horas, entonces te vengo a contar mi experiencia en Lunahuaná, lugar que hace poco tuve la oportunidad de visitar por segunda vez y que te cautivará desde el inicio. La primera fue por un trabajo universitario y en aquella ocasión la compañía y las experiencias fueron totalmente diferentes.

Y es que esta vez viajaba junto a otros periodistas, me quedaría dos días y una noche, y en esta oportunidad mi experiencia incluía deportes de aventura, algo que hacía que por momentos sintiera que no disfrutaría del viaje, pero fue todo lo contrario y te recomiendo no dejar de hacer.

Cuatrimoto es otro de los deportes que te espera en Lunahuaná. (Foto: Perú.com)

Desde que llegué a Lunahuaná y vi el cartel que me daba la bienvenida sentí que mis ganas por llegar crecían más, por lo que apenas bajamos del bus volví a enamorarme de su Plaza de Armas, la cual lucía tan hermosa como recordaba y si has tenido la oportunidad de conocer seguro sabes a los que me refiero.

Hermosa iglesia Santiago Apóstol. (Foto: Perú.com)

Aunque, si nunca la has visitado, entonces déjame decirte que debes prepararte para la calidez y hospitalidad que desprenden sus habitantes. Asimismo, para la belleza de su iglesia Santiago Apóstol, la cual se encuentra al frente de la plaza y junto a esta, podemos ver las famosas letras de piedra que forman la palabra Lunahuaná y que todo aquel que visite el lugar no puede dejar de posar junto a ellas para una foto.

Por otro lado, grande fue la sorpresa al ver que los habitantes habían preparado una pequeña feria gastronómica para presentar sus más famosos platos y productos como el cóctel de camarones, chicharrón de chancho, cuy frito, sus famosas tejas, las cuales, como siempre, fueron las que más me llamaron la atención y que si no has tenido la oportunidad de probar, déjame decirte que el próximo fin de semana puede ser ese gran momento. Asimismo, otra de las delicias que me llamó la atención, pero que no pude degustar fue la pizza de camarón, la cual habían preparado en esta ocasión y es otra de las cosas que buscaré cuando regrese y bien puede estar incluida en tu lista de pendientes en esta ciudad.

Al visitar Lunahuaná debes probar la pizza de camarón. (Foto: Perú.com)

Luego, con la llegada del atardecer, nos dijeron que era momento de visitar algunas bodegas y conocer más sobre la preparación de los deliciosos piscos que ofrece Lunahuaná y la historia detrás de los mismos. Y es que estas también ofrecen un recorrido para conocer cómo realizan sus famosos productos, así llegamos a una llamada Santa María, la cual ofrece sus delicias basándose en variedades de uvas como la quebranta, mosto verde, entre otras.

Posteriormente llegamos a Viña Los reyes, la cual tiene más de 100 años de fundada y la particularidad de que sus productos lleven su nombre en honor a algún familiar, así tenemos a Domingo de los Reyes, Tía Yola, entre otros. Además, los visitantes pueden probar deliciosas pizzas y pasar un día agradable. ¡No te arrepentirás!

Al día siguiente, desperté y disfruté de un delicioso desayuno que incluía tamal y un aromático café para despertar y tener la energía que necesitaba para realizar los deportes extremos que me esperaban. Y es que yo no soy fanática de ellos, pero debido a que este viaje tenía un propósito hice algunos. Es así que me preparé para realizar cuatrimoto, canotaje, rapel y canopy, aunque siendo sincera los últimos no lo hice. Lo que sí te puedo decir es que, si te agrada la idea de sentir que vuelas, escalas o ingresas al río y desafiarlo, definitivamente Lunahuaná es el lugar ideal para ti.

Finalmente, para decirle adiós a mi experiencia en este lugar al sur de Lima, almorzamos una sopa seca de camarón, la cual nunca había probado, pero mi amor por ese delicioso plato hizo que adorara esta nueva opción y lo recomiende a todo aquel que me pregunte por su sabor. Además, estoy segura que cuando vuelva la volveré a degustar, porque algo que he aprendido en esa aventura es que nunca conoces completamente un lugar y que las nuevas experiencias siempre te están esperando.

La sopa seca de camarones te encantará. (Foto: Perú.com)

Datos

Lunahuaná se encuentra en Cañete, una de las provincias de Lima. Está ubicada a 3 horas de la capital.

Aquí siempre encontrarás sol, debido a que su clima es templado.

Se recomienda llevar bloqueador, repelente para mosquitos, lentes y un gorro que te proteja de los rayos de sol.

Te recomendamos usar zapatillas especiales para caminatas o puedes sufrir algún accidente.

Puedes ir en cualquier época del año y solamente necesitas un fin de semana para disfrutarlo.

Los costos pueden varias, pero en pasajes y comida gastarás aproximadamente 90 soles.

Por otro lado, si piensas quedarte más de un día, te recomendamos separar habitación con anticipación. Encontrarás hospedajes desde 50 soles.

Para hacer los deportes de aventura puedes gastar hasta 100 soles, dependiendo la agencia y cuáles realices.

Si luego de leer este texto, te has animado a visitar Lunahuaná, aquí puedes encontrar paquetes de viajes que harán que tu experiencia sea inolvidable.

Además, si te gusta lo paranormal, te recomendamos un tour por la famosa casa del terror que se encuentra en Lunahuaná.

Por Francesca Villanueva