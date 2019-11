Lima y todos los eventos que la convierten en la ciudad más atractiva el 23 de noviembre

Luego de varias horas de debate en Asunción, la Conmebol, junto a los presidentes de Flamengo y River Plate definieron a Lima como sede para la final de la Copa Libertadores 2019, por primera vez en un partido único, al mismo estilo de Europa. De esta manera, la capital peruana se deberá preparar para uno de los eventos más importantes del fútbol sudamericano, en una fecha (23 de noviembre) que ya tenía en agenda otros tres grandes espectáculos musicales. ¿De cuáles se trata?

Vivo X El Rock

Tal vez el más importante, por los antecedentes y la magnitud del evento, sea el festival Vivo x El Rock. El evento fue anunciado varios meses atrás y contará con un cartel internacional de lujo, con The Strokes y Slipknot como los más grandes atractivos. A ellos hay que sumar a destacadas bandas como Interpol, Bullet for my Valentine, The Rasmus, Fito Páez, Carajo, entre otros, que han asegurado hasta el momento la compra de más de 50 mil boletos.

La edición número 11 del festival también causa mucha expectativa por su apertura a distintos géneros musicales, como a la inclusión de bandas de provincia, generando una interesante descentralización de la escena.

Este evento se realizará en el Estadio San Marcos, que abrirá sus puertas desde las 11 am.

Una Noche de Salsa

Otro de los espectáculos que reunirá a miles de personas será Una Noche de Salsa, que en su edición número 10 ha decidido reunir a dos pesos pesados en un mismo escenario. Se trata de Willie Colón y Oscar D’León. Por si fuera poco, a estos monstruos del género se unen La India, el Grupo Niche, Maykel Blanco y su Salsa Mayor, José Alberto El Canario, Luisito Carrión, entre otros, que convierten el show en un verdadero lujo para los amantes de la salsa.

El festival salsero se llevará a cabo en el Estadio Nacional del Centro de Lima desde las 6 pm.

Sebastián Yatra en Lima

Sebastián Yatra, considerado el colombiano más exitoso en el género urbano de los últimos tiempos, vuelve al Perú como parte de su Yatra Yatra Tour 2019.

Con 11 años de trayectoria, varios reconocimientos encima y millones de seguidores en todo el mundo, Yatra parece vivir su mejor momento como cantante y promete un show de primera en su regreso a Lima.

El artista brindará su show en el Plaza Arena del Jockey Plaza. La hora fijada es a las 9:30 pm.

Carrera Lima Night

Luego de una exitosa primera edición celebrada el año pasado, la adidas Lima Night Run 2019 vuelve el 23 de noviembre.

La partida se dará a la 8 pm en la playa Agua Dulce de Chorrillos con un recorrido de 7 kilómetros. La llegada será en el mismo punto. El precio por inscripción es de s./ 80 por participante.

La partida de la Carrera Lima Night se dará a la 8 pm en la playa Agua Dulce de Chorrillos. (Foto: Carrera Lima Night)

Como ven, Lima no solo tendrá ese día sus atractivos turísticos de costumbre, sino también eventos de primer nivel que la convierten en el destino más provocativo de la región.