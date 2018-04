Cusco y el recorrido a Machu Picchu protagonizan episodio de programa internacional

Al elegir un nuevo destino de viaje , no solo pensamos en los lugares turísticos que vamos a recorrer, el clima de la ciudad o si hablamos el mismo idioma que los pobladores. También ponemos en la lista las alternativas de hospedaje. En algunas ocasiones y dependiendo del tipo de aventura, se eligen hostels, hostales o sencillos alojamientos pero muy pocas veces pensamos en uno de lujo para pasar nuestras vacaciones.

“Vale la pena y viajar es el dinero mejor gastado que existe. Lo único que cuando nos vamos al otro mundo nos llevamos son las experiencias que hemos vivido, disfrutado o sufrido. Viajar te abre mucho la mente y hace respetar a los demás. Una de las grandes ventajas de viajar es que te da la opción de enriquecerte y ser mejor persona. Vale la pena luchar, trabajar mucho e invertir ese dinero en viajar y hospedarte en un hotel lujoso”, cuenta el periodista y conductor español Esteban Mercer a peru.com.

Él tiene a su cargo el programa ‘Mis Hoteles Favoritos’ que regresó a la pantalla de Más Chic para hacer un recorrido por los hoteles más insólitos, singulares y sofisticados del mundo y poder mostrar todo el glamour de las lujosas suites construidas para cautivar a los huéspedes con sus espectaculares locaciones.

Durante las grabaciones, Esteban Mercer llegó a Perú para conocer Cusco y la experiencia más lujosa para visitar una de las siete maravillas del mundo. El conductor viajó a Machu Picchu haciendo una parada en el Hotel Belmond Palacio Nazarenas, un antiguo convento convertido en habitaciones de máximo lujo. Desde allí partió en el mítico Hiram Bingham a la ciudadela inca.

“Tengo los mejores recuerdos del hotel, un edificio maravilloso, un antiguo convento que conserva el encanto de lo antiguo y muy bien decorado. Es donde mejor me han tratado en el mundo. Cusco es una maravilla, una ciudad increíble con aire puro. Es un regalo de Dios poder aprender en cada viaje algo del ser humano y ahí pude conocer a las mujeres tejedoras. Del tren recuerdo que era como trasladarte a otra época, fabuloso y con comida rica”, agregó.

Esteban Mercer visitó el Hotel Belmond Palacio Nazarenas, un antiguo convento convertido en habitaciones de máximo lujo. (Foto: Más Chic)

Esteban Mercer confiesa que lo primero que observa al llegar a un hotel es “la sonrisa de la gente, sí es muy curioso pero la recepción da mucha información de cómo te van a hacer sentir. En estos hoteles que valen mucho dinero lo que uno busca es la perfección e incluye el trato muy humano y agradable. Los hoteles de lujo tiene la singularidad de que son como los sastres de alta costura pues crean experiencias a medida”.

Pese a que por su trabajo a recorrido los hoteles más extravagantes del mundo como el fantástico “Ice Hotel” en Suecia, con sus lujosas suites construidas íntegramente de hielo; pasando por el “Conrad Maldivas”, en el paraíso de las Islas Maldivas, con un espectacular restaurante bajo el agua, o el “Palace Emirate”, cuya construcción ha sido la más cara de la historia, en Abu Dhabi, Esteban Mercer también sabe admirar el encanto en los hoteles para mochileros, como los que hay en Cusco y en diversas zonas del Perú.

“Hay que ser feliz en todas partes, adaptarse a lo que hay. Si puedes vivir una experiencia de lujo y pagártela con tu dinero y esfuerzo está bueno pero si quieres recorrer el mundo con mochila y poco dinero también es maravilloso. Desde niño me siento bien en todas partes y cómodo en cualquier lugar. Me gusta que las cosas estén limpias pero ir con amigos de excursión y con mochila pues también lo he hecho y es una experiencia increíble”, cuenta evocando sus mejores recuerdos.

¿Cómo disfrutar de Cusco en “Mis Hoteles Favoritos”?

“Quiero que viajen conmigo y disfruten, se olviden de los problemas del día a día y por unos minutos se dejen llevar. Les voy a enseñar un mundo maravilloso que existe y vale la pena luchar y trabajar para darse un capricho de ir a Cusco, hospedarse en el Nazarenas, tomarse un pisco sour en la habitación de la monja y luego ir a pasear por la ciudad”, agregó el conductor de “Mis Hoteles Favoritos”.

La señal de Más Chic puede verse por Claro TV (canal 107) y DirecTV (canal 230). El estreno fue el pasado lunes 2 de abril a las 12:30 p.m y Cusco aparecerá en el cuarto capítulo. Puedes ver un adelanto en este enlace .