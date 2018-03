Arnold Schwarzenegger presenta Terminator 3 en Cannes en 2003

Arnold Schwarzenegger promocionó Terminator 3: Rise of the Machines (La Rebelión de las Máquinas) en el 56 Festival Internacional de Cine de Cannes, Francia. La película fue un éxito de taquilla en 2003, pero no logró superar a su antecesora Judgement Day (Día del Juicio Final)

Unos 4.000 periodistas acreditados se dieron cita en la presentación de Terminator 3: Rise of the Machines en Cannes, considerado por muchos el mejor festival del mundo.

La presentación de Terminator 3: Rise of the Machines fue un súper evento organizado por Warner Bros en Le Palais Bulles, en las afueras de Cannes y contó con algunos ‘robots’ para animar la celebración, además claro de la participación del propio terminator.

