Mujeres americanas en la Segunda Guerra Mundial

Entrenamiento en tiro al blanco en la universidad de Roosevelt en Los Ángeles en agosto de 1942. (Foto: The US National Archives)

Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tuvieron un importante rol en Estados Unidos. Con los hombres luchando en Europa y en Asia, fueron las damas las que asumieron los trabajos en fábricas.

La Segunda Guerra Mundial también permitió la incorporación de la mujer las Fuerzas Armadas. Además de ser enfermeras, trabajaron en comunicaciones y en el ensamblaje de las máquinas de guerra.

Las Fuerzas Armadas de EEUU se fueron modernizando creando varios cuerpos femeninos de acuerdo a las necesidades, aunque seguía habiendo diferencias salariales y de beneficios en cuanto a los hombres. Se han contabilizado que de las 350.000 mujeres que sirvieron en la Segunda Guerra Mundial, 16 murieron en acción.

pinteres Secretarias, esposas, meseras, mujeres de todo Florida se inscribieron en escuelas vocaciones para aprender trabajos relacionados con la guerra. (Foto: The US National Archives)

pinteres Una mujer trabaja en el ensamblaje de la cubierta de uno de los motores de un bombardero B-25. (Foto: The US National Archives)

pinteres Las viudas de Pearl Harbor se cobraron ‘venganza’ por el ataque japonés. Las mujeres se unieron a diferentes unidades de la Naval. (Foto: The US National Archives)

pinteres Mujeres toman el control de la operación de una de las máquinas más pesadas en Inglewood, una planta de la Fuerza Aérea de EEUU, hacia octubre de 1942. (Foto: The US National Archives)

pinteres Mujeres trabajan en un avión en 1940. (Foto: The US National Archives)

pinteres Las enfermeras afroamericanas, que integraban the US Army Nurses Corps, entrenan en un campo en Australia en la foto publicada en febrero de 1944. (Foto: The US National Archives)

pinteres Sin importar la edad, mujeres trabajan en el ensamblaje de la línea de montaje en 1940. (Foto: The US National Archives)