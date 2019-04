Voleibolista brasileña se desmaya durante una entrevista en vivo

El pasado 23 de abril una conocida voleibolista brasileña sufrió una descompensación en vivo que preocupó a los espectadores. El video se ha convertido en tendencia de YouTube y cuenta con más de 100 mil reproducciones.

Jaqueline Carvalho es una jugadora de voleibol brasileña y seleccionada del equipo nacional. Con 35 años, ya cuenta con muchas condecoraciones, entre las que se encuentran dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos.

La joven muchacha, nacida en Recife, dejó un tiempo el deporte por el nacimiento de su primer hijo. Sin embargo volvió a las canchas en el 2014 y fue convocada nuevamente al equipo nacional de su país.

Lamentablemente el pasado 23 de abril sufrió una descompensación en vivo que preocupó a los espectadores.La mujer se encontraba dando una entrevista a un canal deportivo brasileño, las imágenes se trasmitían en vivo, pero el momento luego fue subido a YouTube.

Ella había llegado como invitada a presenciar la final de la Superliga Masculina de Voleibol de Brasil, que se llevaba a cabo en un coliseo de Sao Paulo entre los equipos Sesi Volei S.P. y Taubaté.

La deportista se encontraba hablando sobre los ánimos que trasmitía el público espectador, sin embargo, en medio de su respuesta ella misma le comentó a la reportera su situación. “La alegría de la gente me emociona… disculpa no me estoy sintiendo muy bien”, dijo la voleibolista.

Segundos después la muchacha cayó al suelo. El motivo habría sido una descompensación por presión baja. A pesar del inesperado momento, Jaqueline fue atendida por paramédicos e incluso por el público asistente que quedó muy preocupado por la salud de la deportista al igual que los usuarios de YouTube.