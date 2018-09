Terror en Internet por hallazgo de serpiente con dos cabezas

El video de un extraño espécimen de serpiente viene causando diversas reacciones entre los usuarios de YouTube, quienes no pudieron evitar asombrarse ante el clip que se hizo viral en la plataforma.

Se trata del insólito hallazgo de una cobra de dos cabezas, ejemplar que ha llamado la atención de la comunidad científica de Estados Unidos y de miles de usuarios en YouTube.

John Kleopfer, herpetólogo que examina al reptil, dio a conocer que estos seres son “excepcionalmente raros pues no viven tanto tiempo”. Y es que la cobra encontrada al norte del estado de Virgina tiene dos semanas de edad y mide solo 15 centímetros.

Screams and runs away A "rare" 2-headed copperhead snake was found in a Virginia backyard recently. https://t.co/5TFSa8D1Tipic.twitter.com/mlVclCfgvJ

WGRZ