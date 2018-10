Se queda encerrado en un bar y cuando lo liberan generar risas

Uno de los bares ubicados en la localidad de Costa de Sol, en Málaga, España, ha sido el escenario de una singular escena que se ha convertido en viral entre los usuarios de la plataforma de YouTube. Allí, el dueño de un establecimiento se ha encontrado con una sorpresa al reabrir su local tras una larga noche de fiesta.

Según relató el usuario que grabó la escena y que se ha hecho viral entre los usuarios de YouTube, un cliente se había quedado dormido en los baños del local llamado Theatro Club, sin darse cuenta de que habían cerrado. Ni él, ni las personas con las que estuviera, que quizá se pensaron que se había ido a su hogar.

El usuario identificado como Javi Gabarrón contó que desde la oficina en la que trabaja comenzó a escuchar una voz que provenía del bar, y que intentó contactar con los responsables del espacio. El video del cliente saliendo aún con una copa en la mano ha generado risas entre los internautas de la plataforma de YouTube.

“Rescate de un pobre parroquiano, que se quedó dormido en los servicios de Theatro. 10 de la mañana…con su copita. Escuchábamos golpes en una puerta metálica y una voz que decía “¿Hay alguien ahí fuera? Bajé desde la ofi y le dije que intentaría ponerme en contacto con alguien del bar”, escribió el usuario.

“El parroquiano me dijo que sin problema, que se iba a tomar una copita y que esperaba que a los dueños no les sentará mal. ‘Encantado de conocer tu voz’ y ‘¿Nunca te has despertado en un sitio y no sabías dónde estabas?’ Frases para el recuerdo de este genio”, añadió el internauta que fue en ayuda del hombre atrapado.

Según agregó la persona que grabó la singular escena, el hombre que se quedó atrapado le dijo que iba a esperar a los dueños haciéndose una copita. El video ha generado las risas de los miles de usuarios de YouTube que han visto las imágenes con mucho agrado y hasta se han animado ha comentarlo en las redes.

“Y digo yo ¿No tienen o activan la alarma al cerrar? Al detectar movimiento debería de saltar…”; “Cerrar el bar sin inspeccionar antes de cerrarlo es imperdonable, pero vaya de ese antro tampoco esperaba mucho más…”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas en las redes sociales. El video es viral en YouTube.