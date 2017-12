Polémica en México por video de escolares cantando 'Mayores' de Becky G

Miles de comentarios han generado un polémico video de YouTube donde se ven a muchos menores cantando una canción que ha pegado en este 2017: Mayores de Becky G.

El clip de YouTube fue publicado por el canal llamado ‘Clic Viral’ y ya tiene un número importante de visualizaciones como también comentarios. Los menores entonaron como un himno las frases de la popular Becky G y Bad Bunny.

“A mí me gusta, que me traten como dama aunque se me olvide cuando estamos en la cama”, fueron las palabras de las menores, rápidamente llamó la atención de todos los usuarios en YouTube.

Luego de eso los menores cantaron el coro de la canción con una fuerza espectacular, todos en conjunto y a una sola voz:

“A mi me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores”, dice una parte de la popular canción de Becky G.

El clip de YouTube ya tiene 36 mil visualizaciones desde el 22 de noviembre y ha despertado una ola de críticas y comentarios en redes sociales. ¿Crees que algunas personas exageran o es normal? Déjanos tu opinión.

Becky G – Datos claves

Becky G es una cantante, compositora, actriz y modelo estadounidense con ascendencia mexicana.

Su reconocimiento empezó en 2011 luego de haber subido varios videos de ella misma interpretando remezclas de temas populares.