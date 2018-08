Perro protagoniza curiosa escena al no querer levantarse del sofá por nada del mundo

Un perro de raza husky siberiano llamado Hiro se ha robado la atención de diversos usuarios de YouTube al aparecer en un video viral echado cómodamente en un sofá y no quiere levantarse por nada del mundo. La grabación de aquel momento ocurrió en Seattle, Washington (Estados Unidos).

De acuerdo al video compartido en el canal de YouTube ViralHog, el dueño del can lo intentó levantar porque aparentemente quería sentarse en el sofá, sin embargo, el animal se negó a hacerle caso en varias oportunidades.

En un primer momento, el hombre le habla y le indica que tiene que irse del sofá, pero al ver que su perro no reacciona, se acerca e intenta cargarlo. Es ahí donde Hiro, con sus patas, le quita las manos de encima.

El dueño del animal no se rinde y vuelve a intentarlo; sin embargo, el can está decidido a no obedecerlo y a quedarse echado en el sofá pues presuntamente estaba muy cansado y quería recuperar energías.

El video viral compartido en YouTube ha generado impacto y opiniones divididas entre los usuarios. Mientras hay quienes calificaron el momento como “curioso” y “divertido” porque no habían visto algo similar, otros, en tanto, aseguraron que el can está “muy engreído”, pero no deja de ser “tierno”.

Lo concreto es que el video viral de YouTube ha dado la vuelta al mundo y en esta nota podrás apreciarlo. Aquí te lo dejamos.